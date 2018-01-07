Эксперт: «Венгеру пора уйти из „Арсенала“»

Британский журналист Пирс Морган выразил уверенность, что Арсену Венгеру пора покинуть пост главного тренера лондонского «Арсенала».
Сегодня, 7 января, «Арсенал» вылетел из Кубка Англии.
«Просто уходи, Венгер. Ты сделал из „Арсенала“ посредственный клуб. Ты уничтожил то, что когда-то построил. Прояви мужество», - написал Морган в твиттере.
И особенно бесит, когда это применяют не по назначеннию. Как в данном случае. Не является Морган каким-то "экспертом", особенно в области футбола. Он обычный шоумен и телеведущий. А критикует он Арсенал потому, что является его болельщиком.
И особенно бесит, когда это применяют не по назначеннию. Как в данном случае. Не является Морган каким-то "экспертом", особенно в области футбола. Он обычный шоумен и телеведущий. А критикует он Арсенал потому, что является его болельщиком.
Заодно пускай свалят эти охотники-любители из руководства. Ну нельзя же так позорить клуб. ХВАТИТ!!!!!!
Заодно пускай свалят эти охотники-любители из руководства. Ну нельзя же так позорить клуб. ХВАТИТ!!!!!!