Венгер: «„Арсенал“ сегодня не был достаточно хорош»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение своей команды от «Ноттингем Форест» в 3-м раунде Кубка Англии:

«Мы играли против хорошей команды, которая действовала остро и сосредоточенно. Решающую роль сыграли единоборства. Наше же выступление не было достаточно хорошим.

Многие наши игроки очень устали, а в среду нам играть снова. Когда вы не побеждаете, к выбору состава всегда будут вопросы. Думаю, у нас опытная команда - 8 или 9 игроков сборных. Слишком просто было бы списать поражение на это.

Очень сложно обыграть такую команду, как сегодняшний „Ноттингем“. Нельзя позволять себе допускать ошибки в обороне».