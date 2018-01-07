Вальверде: «Коутиньо способен многое дать „Барселоне“»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал переход в команду теперь уже экс-полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо:

«Я думаю, Коутиньо способен многое дать „Барселоне“.

Он забивает, ассистирует партнерам, может играть как глубже, так и ближе к воротам соперников. Я видел, как он играл на многих позициях в „Ливерпуле“ и в сборной Бразилии.

Он уже с нами. Надеемся, он поможет нам. Нужно посмотреть за его тренировочным процессом хотя бы один день, чтобы оценить его физические кондиции».