ПСЖ разгромил «Ренн» в Кубке Франции

ПСЖ одержал уверенную победу над «Ренном» в матче 1/32 финала Кубка Франции.
Ренн, стадион «Роазон Парк - Стад де ла Рут де Лорьян»
«Ренн» - ПСЖ 1:6 (0:4)
Голы: Буриго 66 (пенальти) - Мбаппе 9, Неймар 17, Ди Мария 24, Неймар 43, Ди Мария 74, Мбаппе 76.
«Ренн»: Диалло, Бенсебаини, Мексер, Гнаньон, Данзе, Гелен, Мубеле, Леа Силики (Брандон 46), Андре, Буриго (Сарр 72), Хазри (Амалфитано 72).
Главный тренер: Сабри Лямуши.
ПСЖ: Трапп, Бершиче, Кимпембе, Силва, Алвес, Рабьо (Дракслер 61), Ло Чельсо, Верратти (Мотта 61 (Нкунку 69)), Неймар, Мбаппе, Ди Мария.
Главный тренер: Унаи Эмери.
Ранее «Марсель» со скрипом вышел в 1/16 финала Кубка Франции.