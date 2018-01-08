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ПСЖ разгромил «Ренн» в Кубке Франции

сегодня, 00:49
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн1 : 6Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ одержал уверенную победу над «Ренном» в матче 1/32 финала Кубка Франции.

Ренн, стадион «Роазон Парк - Стад де ла Рут де Лорьян»

«Ренн» - ПСЖ 1:6 (0:4)
Голы: Буриго 66 (пенальти) - Мбаппе 9, Неймар 17, Ди Мария 24, Неймар 43, Ди Мария 74, Мбаппе 76.

«Ренн»: Диалло, Бенсебаини, Мексер, Гнаньон, Данзе, Гелен, Мубеле, Леа Силики (Брандон 46), Андре, Буриго (Сарр 72), Хазри (Амалфитано 72).
Главный тренер: Сабри Лямуши.

ПСЖ: Трапп, Бершиче, Кимпембе, Силва, Алвес, Рабьо (Дракслер 61), Ло Чельсо, Верратти (Мотта 61 (Нкунку 69)), Неймар, Мбаппе, Ди Мария.
Главный тренер: Унаи Эмери.

Ранее «Марсель» со скрипом вышел в 1/16 финала Кубка Франции.

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Все комментарии
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 05:59
Дмитрий Аександров:
Свою силу нужно показывать в матче с "Реалом".
А Реалу надо было показать свою силу в матче с Сельтой.ха...
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 03:35
ПСЖ с победой!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 02:04
Свою силу нужно показывать в матче с "Реалом".
starche
starche
сегодня в 01:02
Ничего удивительного.
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