Пирло: «Я мог оказаться в „Барселоне“»

Бывший полузащитник «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло признался, что он имел возможность стать игроком «Барселоны»:
«Когда „Милан“ вел переговоры с „Барселоной“ по Ибрагимовичу, я должен был стать частью сделки и отправиться в противоположном направлении. Но все сложилось чуть иначе, и лишь Ибра перешел в „Милан“.
Конечно, было бы отлично получить опыт игры за „Барселону“, но я был счастлив в „Милане“. Даже не знаю, согласился ли бы я на такой переезд».
играть в Барсе не отказывался никто, никогда.
Играть в Барселоне, как петь в Ла-Скала--
признание высшего футбольного искусства.
играть в Барсе не отказывался никто, никогда.
Играть в Барселоне, как петь в Ла-Скала--
признание высшего футбольного искусства.
А отходы идут в Рояль))
А отходы идут в Рояль))