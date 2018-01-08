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Пирло: «Я мог оказаться в „Барселоне“»

сегодня, 00:52

Бывший полузащитник «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло признался, что он имел возможность стать игроком «Барселоны»:

«Когда „Милан“ вел переговоры с „Барселоной“ по Ибрагимовичу, я должен был стать частью сделки и отправиться в противоположном направлении. Но все сложилось чуть иначе, и лишь Ибра перешел в „Милан“.

Конечно, было бы отлично получить опыт игры за „Барселону“, но я был счастлив в „Милане“. Даже не знаю, согласился ли бы я на такой переезд».

Сборная легенд. Футболисты, завершившие карьеру в 2017 году

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Все комментарии
Roman73
Roman73
сегодня в 08:07
Показательно, отказывали всем, кроме Барсы.
играть в Барсе не отказывался никто, никогда.
Играть в Барселоне, как петь в Ла-Скала--
признание высшего футбольного искусства.
MALOVAR
MALOVAR ответил магистрат Калавий
сегодня в 07:01
он бы усадил обоих на лавку
Давид Сурманидзе
Давид Сурманидзе
сегодня в 06:49
Была бы СКАЗКА. Хави ,Иньеста и Пирло в полузащите.Картина маслом. Но схему тогда бы поменяли, как сейчас 4 4 2. Хотя....
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил Robbaggio
сегодня в 05:40
Robbaggio:
А вот в Интере легендой не стал
Исключение из правил скажем )
магистрат Калавий
магистрат Калавий
сегодня в 03:27
Было бы здорово видеть его в Барсе, но вместо кого бы он играл в то время, Чави или Иньесты? К сожалению у нас он бы сидел на лавке.
Robbaggio
Robbaggio ответил barcelona and cruyff
сегодня в 02:39
А вот в Интере легендой не стал
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 02:11
Все хотят в барсу)) в лучший клуб мира))
А отходы идут в Рояль))
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 00:58
Пирло везде был бы легендой,какой и является
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