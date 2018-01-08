Пирло: «Я мог оказаться в „Барселоне“»

Бывший полузащитник «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло признался, что он имел возможность стать игроком «Барселоны»:

«Когда „Милан“ вел переговоры с „Барселоной“ по Ибрагимовичу, я должен был стать частью сделки и отправиться в противоположном направлении. Но все сложилось чуть иначе, и лишь Ибра перешел в „Милан“.

Конечно, было бы отлично получить опыт игры за „Барселону“, но я был счастлив в „Милане“. Даже не знаю, согласился ли бы я на такой переезд».

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