Зидан: «„Реал“ провалился»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чем закончатся для российского футбола разбирательства вокруг подозрительных допинг-проб игроков?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Кубок
  • Португалия. Примейра
  • Австралия. А-Лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Франция. Кубок
Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.7 3.1 2.7
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол Фонбет 2.65 3 2.8
  • Главные новости
  • Все новости
19:54
Марез является приоритетной трансферной целью «Ливерпуля»2
17:01
Свет увидел рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 первенств Европы46
16:44
В «Зальцбурге» озвучили сумму, за которую клуб отпустит своего форварда в «Локомотив» 24
14:37
Коутиньо рискует не сыграть за «Барселону» в январе45
13:12
РУСАДА начала проверку игроков сборной России на допинг123
20:03
«Ювентус» не собирается никого продавать этой зимой0
19:55
Коутиньо: «Неймар сказал, что в „Барселоне“ потрясающие раздевалки»5
19:44
«Интер» заинтересован в трансфере защитника «Милана»1
19:42
Вице-президент «Барселоны»: «Стоимость трансфера Коутиньо значительно снизилась»3
19:38
«Эвертону» нужен форвард «Милана»0
19:32
«Милан»: «Бонуччи не продается»2
19:28
Экс-хавбек «Спартака» проходит просмотр в «Ингольштадте»2
19:16
«Уотфорд» продлил контракт с 33-летним защитником0
19:07
Симеоне: «Трансфер Коутиньо усилит Ла Лигу»3
18:53
Экс-форвард «Барселоны» продолжит карьеру во второй лиге Бразилии1
18:53
Заза Джанашия купил клуб, в котором начинал карьеру5
18:43
Кондратьев возглавил «Белшину»2
18:25
Агент Алиссона: «Никто из „Ливерпуля“ со мной не связывался»1
18:18
Бородюк покинет должность наставника сборной Казахстана во вторник1
18:10
Жена Аршавина устроила дебош в самолете, представившись агентом ФСБ35
18:05
Веремко подписал соглашение с «Минском»0
17:55
Берлускони исключил возвращение в «Милан»1
17:49
Коутиньо в «Барселоне» будет играть под номером Кройфа12
17:46
Кассано: «Я должен был заменить в „Реале“ Фигу»2
17:37
«Кайрат» отказался подписывать Павлюченко и Быстрова10

Зидан: «„Реал“ провалился»

сегодня, 08:13
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)2 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью с «Сельтой» в матче 18-го тура Ла Лиги:

«Не собираемся обсуждать наши шансы в чемпионате каждые выходные. Если мы продолжим терять очки, то не сможем стать первыми. Нам нужно двигаться от матча к матчу и побеждать в каждом из них.

Мы все слегка разозлены результатом. Не первым таймом, а вторым. Мы не можем быть довольны своим выступлением, мы могли сыграть лучше. Против нас играла команда, которая была лучше. Соперник хорошо прессинговал, а мы провалились. Мы совершили много потерь в безобидных ситуациях. Нужно это тщательно проанализировать».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Коутиньо: «Неймар сказал, что в „Барселоне“ потрясающие раздевалки»
Сегодня, 19:55 5
Вице-президент «Барселоны»: «Стоимость трансфера Коутиньо значительно снизилась»
Сегодня, 19:42 3
«Милан»: «Бонуччи не продается»
Сегодня, 19:32 2
Симеоне: «Трансфер Коутиньо усилит Ла Лигу»
Сегодня, 19:07 3
Агент Алиссона: «Никто из „Ливерпуля“ со мной не связывался»
Сегодня, 18:25 1
Берлускони исключил возвращение в «Милан»
Сегодня, 17:55 1
Обсудить
Все комментарии
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 15:32
Виноват Нэвэльный!!!
hoolio_g
hoolio_g
сегодня в 14:09
Реал обзиданился
Saang
Saang
сегодня в 13:18
Без шуток, может ему посмотреть на игру Спартака? Я просто не помню сейчас какой-то другой команды из условных лидеров чемпионатов, у которой в начале был спад а потом подъем по ходу текущего сезона. Ситуации-то похожие.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:05
Бэйла с возвращением.. Васкеса гнать из команды.. Игрок уровнем ниже Кальехона.
Он вышел на замену и при его полном попустительстве пропустили второй гол. Элементарно не добежал.. И это молодой и свежий игрок.. За такие деньги то , гнать его нафиг с клуба. Пусть в очередном Наполи у Юве причмокивает, это его уровень.
амурец
амурец
сегодня в 11:39
конечно провалился, поэтому Зидану надо встряхнуть Реал, да и игру надо пересмотреть
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 10:55
Зидан: «„Реал“ провалился»

С треском. Пробил дно дна :)
No problem
No problem
сегодня в 09:42
Поздно че то анализировать.
Иди и бомби с Пересом рынок.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:31
А кто виноват в этом провале,может мой дедушка? Элементарно игроков расставить не может.Бегают,бегают,куда бегают непонятно! Нет командной игры,какая то суета.Марсело постоянно теряет позицию,Иско за всю игру сделал пару хороших передач.Кроос,Каземиро и Модрич,как будтостали мешать друг друго. Нападающего вообще нет! Если бы не напористый Бэйл,то вообще всё плохо!
CR7 Ronaldo
CR7 Ronaldo
сегодня в 08:23
В меня час назад тоже что то провалилось, такое кожаное.


Просто проспорил соседу свое очко. HALA MADRID
борька
борька
сегодня в 08:21
Реал перенасытился, этот год будет неудачным
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100