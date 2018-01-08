Зидан: «„Реал“ провалился»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью с «Сельтой» в матче 18-го тура Ла Лиги:

«Не собираемся обсуждать наши шансы в чемпионате каждые выходные. Если мы продолжим терять очки, то не сможем стать первыми. Нам нужно двигаться от матча к матчу и побеждать в каждом из них.

Мы все слегка разозлены результатом. Не первым таймом, а вторым. Мы не можем быть довольны своим выступлением, мы могли сыграть лучше. Против нас играла команда, которая была лучше. Соперник хорошо прессинговал, а мы провалились. Мы совершили много потерь в безобидных ситуациях. Нужно это тщательно проанализировать».