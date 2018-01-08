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«Барселона», купив Коутиньо, не отпустила игрока обратно в «Ливерпуль» на правах аренды

сегодня, 09:52

«Ливерпуль» пытался удержать в команде полузащитника Филиппе Коутиньо, однако напор «Барселоны» и желание игрока выступать за «блаугранас» взяли свое - бразилец отправился в Каталонию.

По слухам, мерсисайдский клуб, памятуя о том, что хавбек не может быть заигран за «Барселону» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, даже предлагал «сине-гранатовым» купить игрока и отпустить его обратно в «Ливерпуль» до конца сезона на правах аренды, что позволило бы «Барсе» сэкономить на трансфере бразильца, однако боссы каталонского клуба от такого предложения отказались.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 19:30
и не надо, если игрок сам так торопился перейти. Спасибо Коуту за игры и голы за Ливерпуль и удачи в дальнейшем
t2k
t2k
сегодня в 18:21
Продать и арендовать на полтора года так как у вас много хороших игроков,а нам он очень нужен
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 16:25
филипка рвало на родину! скорей бы свалить из этой припортовой дыры!
Foxes
Foxes
сегодня в 16:20
Продано значит продано.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 16:02
Зря...
SashaVRN888
SashaVRN888 ответил Брулин
сегодня в 15:41
Брулин:
Такие деньги им отвалили, еще и об аренде просят.
А ничего что коутинье в этом году в ЛЧ не поиграет ??,а так бы мог! Ла лигу барса и так выиграла считай .
dankoff1986
dankoff1986
сегодня в 15:08
что позволило бы «Барсе» сэкономить на трансфере бразильца,это всем кто говорит,про большие бабки за него,Ливер готов был скинуть чтоб Коут до лета остался
Шмавон
Шмавон
сегодня в 14:46
Ценник такой загнули еще и что то просят смешно
Igorello97
Igorello97
сегодня в 14:35
А как бы на него реагировали болелы Ливера? Он бы просто не смог играть.
viv
viv
сегодня в 13:53
Ну и правильно.
WARchyn
WARchyn
сегодня в 13:10
они подумали а вдруг мы на ливерпуль попадём в 1/4
kust07
kust07
сегодня в 12:39
Неплохое приобретение .успехов в новом клубе
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 12:35
Это как тебе продали машину за дорого а потом говорят "слушай у тя всё равно прав нет, дай пока я сам поезжу, а за бензин заплачу" :)
Брулин
Брулин
сегодня в 12:15
Такие деньги им отвалили, еще и об аренде просят.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:37
Охота пуще неволи!
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 11:25
В Лч будет играть тот же состав что и против Реала(по кличке 3-0).))
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 11:24
Добро пожаловать на скамейку,сомневаюсь что у него в Барселоне что то получится...
y6uBaHTo
y6uBaHTo ответил ДАША Д
сегодня в 11:23
ДАША Д:
Пути-дорожки в Лиге Чемпионов могут и пересечься.
Есть такая опция в арендованных игроках "Не играть против своей команды"
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 11:17
могли бы и отпустить
Пластун
Пластун
сегодня в 11:13
Какая аренда???? Он в ЛЛ и КК будет играть. В ЛЛ ещё ничего не решено. Вот будет тур 25 и отрыв сохранится тогда да, чемпионы. А пока нет. Нужно выгрызать все игры.
Murad0202
Murad0202 ответил Mr_Tim
сегодня в 10:33
Mr_Tim:
Жадины!)) он в еврокубках то заигран за Апл ..
С жадинами так и надо. Сами выпросили за трансфер баснословные деньги, раза в 3 больше его реальной стоимости - еще и ожидают, что им пойдут на встречу. Шиш им!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:26
Пути-дорожки в Лиге Чемпионов могут и пересечься.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 10:26
Жадины!)) он в еврокубках то заигран за Апл ..
Klasse
Klasse
сегодня в 10:23
Щас Ливерпуль может еще одного ван Дейка купить и еще 300.000 на крешито останется.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:22
Какая аренда?
Слишком он дорого стоит.
Ali barca
Ali barca
сегодня в 10:19
Кого можно еще купит за эти деньги.Азара отдаст Челси за 120 нет Вератти мне кажется не стоит этих денег.Эриксон
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 10:07
И правильно!
120 млн в нынешнее время это норм цена для таких игроков.
А бонусные 40 млн ещё заработать надо
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 10:05
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 09:59
    Это как?
    Ищущий и Понимающий
    Ищущий и Понимающий
    сегодня в 09:58
    Лучше купить другого и заиграть чтоб не привыкать уже к Коуту!
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