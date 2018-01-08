«Барселона», купив Коутиньо, не отпустила игрока обратно в «Ливерпуль» на правах аренды

«Ливерпуль» пытался удержать в команде полузащитника Филиппе Коутиньо, однако напор «Барселоны» и желание игрока выступать за «блаугранас» взяли свое - бразилец отправился в Каталонию.

По слухам, мерсисайдский клуб, памятуя о том, что хавбек не может быть заигран за «Барселону» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, даже предлагал «сине-гранатовым» купить игрока и отпустить его обратно в «Ливерпуль» до конца сезона на правах аренды, что позволило бы «Барсе» сэкономить на трансфере бразильца, однако боссы каталонского клуба от такого предложения отказались.