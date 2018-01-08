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Сафонов: «Если „Спартак“ хочет стать чемпионом, Набиуллина надо брать»

сегодня, 12:25

Президент «СА-Футбольного агентства» Алексей Сафонов прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к защитнику «Рубина» Эльмиру Набиуллину и игроку «Балтики» Дмитрию Скопинцеву:

«Набиуллин более раскрученный игрок, чем Скопинцев. Если клуб хочет стать чемпионом, наверное, его надо брать, потому что в „Спартаке“, как говорил Николай Петрович Старостин, обязательно должен быть татарин. Но Скопинцев, по-моему, интереснее. Это динамовский воспитанник, побывавший в „Зените“ и поигравший в Австрии. Сейчас он принадлежит „Ростову“. На уровне ФНЛ Скопинцев выглядел светлым пятном. Только это, скорее, полузащитник, действующий по всему флангу при схеме с тремя центральными защитниками.

Что касается защитников „красно-белых“ из запаса, то Тигиева я вообще не считаю игроком уровня „Спартака“. Петкович попал под раздачу. Его все критикуют, хотя говорят, что на тренировках этот игрок неплохо выглядит. Так бывает: ошибся пару раз, причем, результативно, да и болельщики не поддержали. Вместе с тем, если приобретается футболист из-за рубежа, то он должен быть на две головы сильнее своего. Находиться в „Спартаке“ вообще ответственно и трудно. У этого клуба самое большое в стране количество болельщиков, так что и игроки, и тренер постоянно находятся под прессом». 

Замена крыльев. Крайние защитники для «Спартака»

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Все комментарии
quinn-se
quinn-se ответил derrik2000
сегодня в 19:51
derrik2000:
Сколько себя помню, в Спартаке было всего ТРИ татарина в основе: Галимзян Хусаинов, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин. А больше, по-моему, не было. Альмир Каюмов? Ну, тот, который сейчас неплохой судья, так, не знаю, татарин он или нет... Да и за основу он очень редко выходил.
Ещё Руслана Нигматуллина забыл)
Томик
Томик ответил Рубиновый Дракон
сегодня в 18:47
Рубиновый Дракон:
Берите за 10 млн.евро,а то Зениту за 30-ть лямов продадим.Все равно из Набиуллина "татарского Бейла" не получилось
Давайте напрямую в "Зенит" его продавайте. Нехрен тут остановки в "Спартаке" назначать.
Томик
Томик
сегодня в 18:42
"Стать чемпионом" и "Набиуллин"??? Не вижу вообще какой-либо логической связи. Чем он сможет помочь? Мячи у Спартака есть кому подавать, стадион подметать - тоже.
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 18:30
НЕ УМНИЧАЙ.......
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 18:25
Логика понятна. Зачем в дальнейшем нужен травмированный Тигиев.....
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:16
Только зачем это нужно самому Эльмиру? Он создан для больших и успешных клубов! Спартак в их число не входит и это очевидно)
blitz
blitz
сегодня в 17:41
Что бы стать спартаку печиненом придется ждать очередного юбиления Симоняна.
blitz
blitz
сегодня в 17:37
Набиуллин не подойдет тарасовским, он не зулус.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:33
Набиуллина проталкивают из Центробанка.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 16:14
Вагизов среди татар сейчас нет.
fcspartak
fcspartak
сегодня в 15:49
Тигиев на мой взгляд вполне нормально играл
derrik2000
derrik2000 ответил Colonist
сегодня в 15:35
Colonist:
Татарин нам нужен точно!!!
Сколько себя помню, в Спартаке было всего ТРИ татарина в основе: Галимзян Хусаинов, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин. А больше, по-моему, не было. Альмир Каюмов? Ну, тот, который сейчас неплохой судья, так, не знаю, татарин он или нет... Да и за основу он очень редко выходил.
морозз
морозз
сегодня в 15:35
Это парни Спартак и этим всё сказано...сила и дух футбольной России с миллионами болельщиков по всей России ( конечно до 15 млн болел Зенита по опросам ВЦИОМА мы не дотягиваем пару тысяч ), гордость нации!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:36
Началось.............Набиуллин,Скопинцев,Ньянг,Чалета-Цар Дуйе,Вериссимо,Касима Нуху и ещё 232 претендента стать игроком "народной".....

По факту же на флажке привезут кого то типа Петковича,который правила футбола в самолёте выучит и будут счастливы.....))
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 14:13
Рубин пошёл с молотка! Бердыев вернулся!!!
mat73
mat73
сегодня в 14:08
Всё будет хорошо, Спартак станет чемпионом! Я читал сценарий))))
scikuni
scikuni
сегодня в 13:52
через 16 лет боюсь он будет старым
Colonist
Colonist
сегодня в 13:27
Татарин нам нужен точно!!!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 13:19
Защиту конечно Спартаку надо укрепить
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:18
Возмите лучше Набиуллину !

Она все таки глава Центробанка, купит Спартаку первое место.
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ
сегодня в 13:15
Надо брать простого парня из Эфиопии для поддержки спартаковского духа!
Крейсер
Крейсер
сегодня в 12:42
Когда Тигиев подменял Комбарова, он смотрелся никак не хуже, а с Промесом взаимодействовал, пожалуй даже лучше.
Жаль, что такую тяжёлую травму получил. Хороший игрок.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:36
Правильно сказал, брать надо того кто на две головы выше играющих в СПАРТАКЕ. А так мелковато для Чемпионов.
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
сегодня в 12:32
Берите за 10 млн.евро,а то Зениту за 30-ть лямов продадим.Все равно из Набиуллина "татарского Бейла" не получилось
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 12:30
Тигиев хороший игрок,ему мало шансов дают да и в тех играх где он играл не выглядел слабым звеном команды...
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