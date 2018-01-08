Сафонов: «Если „Спартак“ хочет стать чемпионом, Набиуллина надо брать»

Президент «СА-Футбольного агентства» Алексей Сафонов прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к защитнику «Рубина» Эльмиру Набиуллину и игроку «Балтики» Дмитрию Скопинцеву:

«Набиуллин более раскрученный игрок, чем Скопинцев. Если клуб хочет стать чемпионом, наверное, его надо брать, потому что в „Спартаке“, как говорил Николай Петрович Старостин, обязательно должен быть татарин. Но Скопинцев, по-моему, интереснее. Это динамовский воспитанник, побывавший в „Зените“ и поигравший в Австрии. Сейчас он принадлежит „Ростову“. На уровне ФНЛ Скопинцев выглядел светлым пятном. Только это, скорее, полузащитник, действующий по всему флангу при схеме с тремя центральными защитниками.

Что касается защитников „красно-белых“ из запаса, то Тигиева я вообще не считаю игроком уровня „Спартака“. Петкович попал под раздачу. Его все критикуют, хотя говорят, что на тренировках этот игрок неплохо выглядит. Так бывает: ошибся пару раз, причем, результативно, да и болельщики не поддержали. Вместе с тем, если приобретается футболист из-за рубежа, то он должен быть на две головы сильнее своего. Находиться в „Спартаке“ вообще ответственно и трудно. У этого клуба самое большое в стране количество болельщиков, так что и игроки, и тренер постоянно находятся под прессом».

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