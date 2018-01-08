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«Ювентус» и «Валенсия» могут обменяться игроками

сегодня, 13:55

Итальянская пресса предрекает обмен игроками между «Ювентусом» и «Валенсией».

«Бьянконери» могут отпустить своего полузащитника Стефано Стураро, не имеющего твердого места в составе команды, в «Валенсию» в обмен на защитника «Лос Чес» Хосе Луиса Гайю.

При этом отмечается, что Стураро хотел бы остаться в туринском клубе, однако высокая конкуренция в средней линии команды делает такое развитие событий маловероятным. В то же время «Валенсия» может расстаться с Гайей, так как его уход поможет предоставить больше игровой практики 20-летнему таланту Тони Лато.

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Все комментарии
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 16:31
Неравноценный обмен какой-то. Гайя один из лидеров Валенсии, твёрдый игрок основы, который не сегодня-завтра дебютирует в сборной. Стураро в недавнем прошлом одна из надежд итальянского футбола замариновался на банке Ювентуса и не понятно вообще на что он сегодня способен.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 15:28
ОБМЕН СОСТОИТСЯ ТАК КАК ЭТИ ИГРОКИ НЕ НУЖНЫ ЭТИМ КОМАНДАМ
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:56
Прям как Зенит с Краснодаром......))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:44
Обмен второсортными игроками.
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