«Ювентус» и «Валенсия» могут обменяться игроками

Итальянская пресса предрекает обмен игроками между «Ювентусом» и «Валенсией».

«Бьянконери» могут отпустить своего полузащитника Стефано Стураро, не имеющего твердого места в составе команды, в «Валенсию» в обмен на защитника «Лос Чес» Хосе Луиса Гайю.

При этом отмечается, что Стураро хотел бы остаться в туринском клубе, однако высокая конкуренция в средней линии команды делает такое развитие событий маловероятным. В то же время «Валенсия» может расстаться с Гайей, так как его уход поможет предоставить больше игровой практики 20-летнему таланту Тони Лато.