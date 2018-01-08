Болельщик, выбежавший на поле с бело-красно-белым флагом, заплатит БАТЭ 5 тысяч евро

Болельщик Александр Венгерский, выбежавший на поле с бело-красно-белым флагом во время матча Лиги Европы между БАТЭ и «Арсеналом», наказан серьезным штрафом.

Бело-красно-белый флаг - один из исторических национальных символов белорусов, использование которого, однако, в настоящее время ограничено законодательными нормами республики.

Решением суда Венгерский обязан выплатить чемпионам Беларуси 5 тысяч евро за свой перформанс.

«18 декабря 2017 года судом Вилейского района вынесено заочное решение по гражданскому делу по иску ООО „Футбольный клуб БАТЭ“ к Венгерскому А. С. о взыскании суммы понесенных убытков. Ответчик Венгерский А. С. на судебное заседание не явился, хотя был извещен надлежащим образом. Заявленные исковые требования суд удовлетворил в полном объеме. Заочное решение вступило в законную силу 29 декабря 2017 года».

Примечательно, что ранее Венгерский уже успел отсидеть за свой поступок 10 суток.