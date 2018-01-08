Фигу считает, что «Реал» вновь сможет победить в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу уверен, что в 2018 году мадридский коллектив вновь сможет завоевать множество трофеев:

«Прошлый год получился лучшим для „Реала“ с точки зрения титулов. Пять трофеев за один год — восхитительно.

Конечно, в футболе невозможно побеждать каждый раз, но „Реал“ — крупнейший клуб в мире. Парни всегда стараются становиться сильнее и наверняка предпримут что-то в зимний трансферный период, чтобы в этом году достичь своих целей: снова выиграть Лигу чемпионов и каждый возможный турнир».

Напомним, что наставник «сливочных» Зинедин Зидан заявил, что его коллектив не нуждается в усилении.