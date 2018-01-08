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Фигу считает, что «Реал» вновь сможет победить в Лиге чемпионов

сегодня, 17:22

Бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу уверен, что в 2018 году мадридский коллектив вновь сможет завоевать множество трофеев:

«Прошлый год получился лучшим для „Реала“ с точки зрения титулов. Пять трофеев за один год — восхитительно.

Конечно, в футболе невозможно побеждать каждый раз, но „Реал“ — крупнейший клуб в мире. Парни всегда стараются становиться сильнее и наверняка предпримут что-то в зимний трансферный период, чтобы в этом году достичь своих целей: снова выиграть Лигу чемпионов и каждый возможный турнир».

Напомним, что наставник «сливочных» Зинедин Зидан заявил, что его коллектив не нуждается в усилении.

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Все комментарии
Inquisitоr
Inquisitоr ответил Холден Колфилд
сегодня в 18:28
Холден Колфилд:
Если бы ты был банкиром с миллионами на счётах, ты бы выбрал заказать пpoституток, или отдал бы деньги 70-летнему Пересу, раздвинувшему перед тобой ноги?)
Сливочный бордель погряз в подкупах, разврате и прочих пороках. Дабы вылезти из тени Барселоны там готовы на всё... И те вещи, которые для нормальных людей кажутся дикими и неестественными, в сливочной бесовской обители считаются вполне нормальным явлением...
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 18:09
все может быть
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 18:06
Барселона на порядок сильнее!
Холден Колфилд
Холден Колфилд ответил Inquisitоr
сегодня в 18:05
Inquisitоr:
Для начала Пересу нужно насобирать денег на нужных судей, ибо потратившись на ЗМ для кристинки, нагреть шары не получилось. Теперь остаётся пустить свою португальскую любовницу по рукам, либо самому раздвинуть ноги перед банкирами, дабы те проплатили 3-4 мяча с оффсайда. Что представляет из себя сливочный мешок без всех этих кабинетных махинаций, все уже убеждались не раз. То по 6 лет подряд вылетает в 1/8, то судорожно цепляется за 4-ю строчку Ла-Лиги... Впрочем, свиная голова и так об этом прекрасно знает, ибо сама убежала из Мадрида, как только Валенсия, Барса и прочие Лионы в своё время вытерли ноги о галактический курятник...
Если бы ты был банкиром с миллионами на счётах, ты бы выбрал заказать пpoституток, или отдал бы деньги 70-летнему Пересу, раздвинувшему перед тобой ноги?)
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 18:00
Такое заявление на грани фантастики!
cska.78
cska.78
сегодня в 17:43
Если до ПСЖ игра не изменится в лучшую сторону, то только Кашшаи поможет!
Inquisitоr
Inquisitоr
сегодня в 17:43
Для начала Пересу нужно насобирать денег на нужных судей, ибо потратившись на ЗМ для кристинки, нагреть шары не получилось. Теперь остаётся пустить свою португальскую любовницу по рукам, либо самому раздвинуть ноги перед банкирами, дабы те проплатили 3-4 мяча с оффсайда. Что представляет из себя сливочный мешок без всех этих кабинетных махинаций, все уже убеждались не раз. То по 6 лет подряд вылетает в 1/8, то судорожно цепляется за 4-ю строчку Ла-Лиги... Впрочем, свиная голова и так об этом прекрасно знает, ибо сама убежала из Мадрида, как только Валенсия, Барса и прочие Лионы в своё время вытерли ноги о галактический курятник...
vale46
vale46
сегодня в 17:37
Ага,кубок Николая 92оконско.го они выиграют в этом году!
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 17:30
Приходите завтра... А лучше в 2020 году.
Особенный 2
Особенный 2
сегодня в 17:26
Глоры Барселоны каждый год говорят, что в этот раз барса возьмет ЛЧ, в итоге смотрят как Реал поднимает кубок ЛЧ
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