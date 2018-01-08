Кассано: «Я должен был заменить в „Реале“ Фигу»

Нападающий Антонио Кассано рассказал о времени, проведенном в мадридском «Реале».

«Все начиналось хорошо. Мне было 23 года. Я пришел в команду на смену Фигу и Майклу Оуэну, а это означало, что руководство возлагало на меня большие надежды. Но ключевую роль сыграл мой характер. Я был в бешенстве, когда не играл. Один раз я без причины оскорбил Капелло. После чего мне пришлось покинуть команду», - сказал Кассано.

Ранее Кассано выразил мнение, что он мог бы играть на Марсе, как Лионель Месси и Неймар.