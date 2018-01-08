Экс-форвард «Барселоны» продолжит карьеру во второй лиге Бразилии

В карьере 29-летнего нападающего Кейррисона начинается новая глава. Футболист вскоре присоединится к клубу бразильской Серии Б «Лондрине». Сделка уже согласована, осталось оставить подписи.

С 2009 по 2014 год Кейррисон являлся игроком «Барселоны», но не смог закрепиться в составе каталонского клуба. Бразилец путешествовал по арендам, неплохо выступал в составах «Фиорентины» и «Сантоса». Последним его клубом была бразильская «Коритиба».