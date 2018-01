«Уотфорд» продлил контракт с 33-летним защитником

«Уотфорд» объявил о продлении контракта c защитником Хосе Холебасом. 33-летний футболист стал основным игроком «шершней» в этом сезоне, хотя последние три матча Премьер-Лиги пропустил.

Новое соглашение рассчитано до лета 2020 года.

Ранее Холебас выступал в составе «Ромы», но в 2015 году покинул ряды «джалоросси».

📝 | OFFICIAL: #watfordfc defender Jose Holebas has signed a new two-year contract to remain at Vicarage Road until the summer of 2020.



