«Уотфорд» продлил контракт с 33-летним защитником

«Уотфорд» объявил о продлении контракта c защитником Хосе Холебасом. 33-летний футболист стал основным игроком «шершней» в этом сезоне, хотя последние три матча Премьер-Лиги пропустил.

Новое соглашение рассчитано до лета 2020 года.

Ранее Холебас выступал в составе «Ромы», но в 2015 году покинул ряды «джалоросси».