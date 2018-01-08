«Эвертону» нужен форвард «Милана»

«Эвертон» проявляет интерес к нападающему «Милана» Андре Силве. Сообщается, что итальянский клуб готов отпустить португальского нападающего не меньше чем за 40 миллионов евро.
Ранее «Эвертон» объявил о подписании нападающего Дженка Тосуна.
|Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд
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|2.8
«Эвертон» проявляет интерес к нападающему «Милана» Андре Силве. Сообщается, что итальянский клуб готов отпустить португальского нападающего не меньше чем за 40 миллионов евро.
Ранее «Эвертон» объявил о подписании нападающего Дженка Тосуна.