Вице-президент «Барселоны»: «Стоимость трансфера Коутиньо значительно снизилась»

Трансфер полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» обошелся каталонскому клубу в 160 млн евро. Впрочем, вице-президент «блаугранас» Хорди Местре отмечает, что клуб мог потратить и больше, если бы подписал бразильца летом:

«„Барселона“ всегда была заинтересована в Коутиньо. Разница в том, что стоимость этого трансфера значительно снизилась. Это очень важно, хоть мы и не можем сейчас говорить о цифрах. Если расскажу, то нарушу соглашение с „Ливерпулем“.

Добро пожаловать, Филиппе!»