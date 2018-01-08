«Интер» заинтересован в трансфере защитника «Милана»

«Интер» проявляет интерес к защитнику «Милана» Габриэлю Палетте. Футболист планирует покинуть «Милан» этой зимой, чем собственно и хочет воспользоваться «Интер».
Действующий контракт Палетты с «россонери» истекает летом 2018 года.
|Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд
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|Брайтон энд Хоув
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|Испания. Примера 2017/2018, 18 тур
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|Малага
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|Эспаньол
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|3
|2.8
«Интер» проявляет интерес к защитнику «Милана» Габриэлю Палетте. Футболист планирует покинуть «Милан» этой зимой, чем собственно и хочет воспользоваться «Интер».
Действующий контракт Палетты с «россонери» истекает летом 2018 года.