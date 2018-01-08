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Ракитич: «Цена на Коутиньо слегка завышена»

вчера, 20:18

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич считает стоимость новичка каталонцев Филиппе Коутиньо завышенной:

«Мое мнение не имеет значения, но цена слегка завышена. Такие условия диктует рынок.

Мы рады видеть в „Барселоне“ прекрасных игроков. Я поздравляю президента и каждого, кто позволил этому трансферу осуществиться. Теперь Филиппе стал частью семьи, и мы собираемся насладиться его игрой в крупнейшем клубе на планете».

Сообщалось, что стоимость трансфера Коутиньо составила порядка 160 млн евро с учетом бонусов.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 03:29
Видимо Ваня осознает, что в старте появляться будет тяжело после этого трансфера....
Шишанутый
Шишанутый ответил forever4parma
сегодня в 02:40
forever4parma:
Андре гомеша побыстрее сливайте и на его место кого нибудь по интереснее, хочу увидеть брозовича из интера, вполне игрой подходит под стиль блауграны, стабильный резервист, тем более хорват в команде есть, поможет с адаптацией
Зачем хочеш продать лучего игрока Барсы без него ведь опуститесь с первого места?
barc-f.
barc-f. ответил Байкал-38
сегодня в 02:20
В это время он уже тебе не ответит, спать уложен .)
Agamaga
Agamaga
сегодня в 01:03
Можно, конечно, покупать игроков за 35-40 млн и быть как итальянские клубы в одном месте, но если уж претендовать все время на лучшее, то в конкуренции цена растет раза в два.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
вчера в 23:21
Ваня прав, завышена, но не много, миллионов на 125, аха-ха)
RDeanW
RDeanW ответил Байкал-38
вчера в 23:17
Байкал-38:
Какой?
ниче не понял, но на всякий случай дизлайкнул) типичный байкал)
311
311
вчера в 22:11
Каталонцев грех не обуть! Тем более все знали, что деньги от Неймара еще есть!)
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:01
ну просто семья))) сказка, кинули парня на весь зароботок который получил в Ливерпуле, да еще так замутили, что он доволен остался))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:56
А так же это означает, что ты станешь игроком подмены, а может и вовсе уйдёшь с Барсы... Поэтому понять можно твою желчь. Ты и в сборной позади Модрича.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 21:37
Я согласен с защитником Барселоны цена за игрока завышена
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:09
Скоро такие цены будут рядовыми. 0,5 миллиарда не за горами
Байкал-38
Байкал-38 ответил 3 к 1
вчера в 21:02
3 к 1:
Ты в Иркутске один такой или ещё есть?
Какой?
дурман
дурман
вчера в 20:59
Надеюсь Ракитича не выставят на трансфер, видно что человек душой за Барсу
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
вчера в 20:56
Покупки это хорошо! Трансферами я доволен))
Теперь пора продавать мелочь.
Туран 100% должен уйти.
Маскерано толе пора, с ним надо попрощаться нормально, барса не забывает своих героев, это же не Реал.
Андре мать его гомеш!!!! Его надо гнать в шею.
Остальные пусть пока играют.
3 к 1
3 к 1 ответил Байкал-38
вчера в 20:54
Байкал-38:
Кри 84 лямя, тоже сильно завышена! Или он чем то другим берёт (рекламой например, пиаром)!
Ты в Иркутске один такой или ещё есть?
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
вчера в 20:52
Если Барса выиграет ЛЧ то можно считать что Дембеле оправдался, а Коутиньо будем судить в след сезоне))
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
вчера в 20:44
"Слегка" это не то слово. Надеюсь он станет одним из лучших!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 20:40
для Барселоны это не помеха
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:39
Все это заметили
cska.78
cska.78
вчера в 20:37
Сейчас на всех цены завышены, рынок сошел с ума!
forever4parma
forever4parma
вчера в 20:36
Андре гомеша побыстрее сливайте и на его место кого нибудь по интереснее, хочу увидеть брозовича из интера, вполне игрой подходит под стиль блауграны, стабильный резервист, тем более хорват в команде есть, поможет с адаптацией
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:31
Кри 84 лямя, тоже сильно завышена! Или он чем то другим берёт (рекламой например, пиаром)!
Foxes
Foxes ответил MaxForCSKA
вчера в 20:27
MaxForCSKA:
а началось все с Бэйла, когда Реал отдал за него 90 лямов, теперь на любого игрока цена завышена в два раза
Все началось, с трансфера Погба.
da da da
da da da
вчера в 20:23
раза так в 2
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 20:21
Поклонник Роналду с Тортиком, где новость об уходе Ракитича.)
MaxForCSKA
MaxForCSKA
вчера в 20:20
а началось все с Бэйла, когда Реал отдал за него 90 лямов, теперь на любого игрока цена завышена в два раза
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