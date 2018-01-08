Ракитич: «Цена на Коутиньо слегка завышена»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич считает стоимость новичка каталонцев Филиппе Коутиньо завышенной:

«Мое мнение не имеет значения, но цена слегка завышена. Такие условия диктует рынок.

Мы рады видеть в „Барселоне“ прекрасных игроков. Я поздравляю президента и каждого, кто позволил этому трансферу осуществиться. Теперь Филиппе стал частью семьи, и мы собираемся насладиться его игрой в крупнейшем клубе на планете».

Сообщалось, что стоимость трансфера Коутиньо составила порядка 160 млн евро с учетом бонусов.