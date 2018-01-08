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Коутиньо заплатит «Ливерпулю» 13 млн евро из своего кармана

вчера, 21:10

Британским СМИ стали известны детали трансфера полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону». Бразилец настолько сильно хотел перейти в каталонский клуб, что согласился заплатить 13 млн евро из своего кармана, чтобы сделка состоялась.

Коутиньо уже заплатил больше 10 млн евро, а оставшуюся часть оплатит в будущем.

Также хавбек отказался от подписного бонуса в 15 млн евро, чтобы снизить финансовое давление на «Барселону».

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Все комментарии
barcelonistas
barcelonistas ответил 3 к 1
сегодня в 07:48
Юра, привет! Вот ты в очередной раз раскрыл фейк Барса-ф, твоя смекалка просто поражает! Распишешься на моих трико?

Но я понимаю, что ты остр в основном в шуганиях нас, простых глоров Барселоны, но не в математике. Рожденный ползать летать не может, так и простой проктолог не экономист. Поэтому объясняю.

120 платятся сразу, 40 бонусами. Дембеле получил травму например и не выполнит личные показатели на бонусы, такое тоже бывает.

13 платит сам Коутиньо.
15 сидят у Барсы в МСФО скорее всего по статье расчеты по зп.

Барса платит 107 за трансфер, но не платит заложенные 15 по другой статье, включая их в сумму транша чтобы ускорить процесс.

Итого имеем 107, 15 из которых - "подписной бонус" Коутиньо и в бюджете клуба запланирован к трате. Из запланированых в БДР трат на трансфер УЙДЕТ 92 МЛН ЕВРО.

Прости их грешных что лайкают! Уговаривал лайкнуть твое эссе "королевский статус как причина убогой игры" в теме про матч с Сельтой, ни в какую!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 07:45
Эвоно как ему лапшу на уши навешало руководство Барселоны! Трофеи, слава и гарантированное место в стартовом составе) Все это под большим вопросом для Фелипе.
Шишанутый
Шишанутый ответил Ruslan3132
сегодня в 06:56
Ruslan3132:
минус 23 ляма ))) он хоть отобьет эти деньги за 2-3 года, что будет там играть? Бесплатно будет бегать
Не переживай за него это новость просто показуха на самом деле Барселонаа ему по офшорам перевела уже эти денги. Через пару лет вскроется и опять бан наложат на католонцев.
3 к 1
3 к 1
вчера в 23:01
Не, пацаны (глоры Барселоны), вот вы говорите над вами не смеяться, но как не смеяться, когда читаешь вот это:

Трансфер Коутиньо - 92 млн прямосейчас (120 минус 13 сам Коутиньо и минус 15 отказ Коутиньо от подписного бонуса в пользу Ливерпуля. А доп бонусы 40 еще нужно заслужить, условий никто не знает)

Мало того, что с потолка взята сумма в 92-а миллиона, так этот хлопец ещё и придумал как её расшифровать. Жесть. 120-13-15=92. При этом спроси его почему от отнимает 15-ть миллионов от 120-ти, а не от 135-ти он и не объяснит вовсе. Наверное цифру 135-ть ещё не прошёл в своём обучении.

Мдааа. Ну как вот над вами не смеяться, если вы пишете такое, а потом лайкаете это?
Смиритесь уж тогда, что вы - источник развлечения для тех, кто умеет считать до 135-ти)
личный номер 005
личный номер 005 ответил BARCDJIN
вчера в 22:48
BARCDJIN:
Да шо ты оворишь...Тортик протух совсем у тебя..
Этот ***** ещё всех развлекает))
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 22:47
Ладно отстану от вашего работника...Словоблудие нынче лучше чем дизайн соккера..АХа-ха)))
личный номер 005
личный номер 005 ответил barcelonistas
вчера в 22:47
barcelonistas:
Спасибо!)
Мы тут подумали и решили пожелать вашему клубу благосостояния, т.е. не выплатить ни копейки подписных бонусов по Дембеле и Коутиньо. Надеюсь, финансовое благополучие Барселоны на тебе скажется позитивно)
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 22:44
Нгуш, тайся смирились с позором, а этот злодей не может себя найти на своем же рабочем месте..Аха-ха)
личный номер 005
личный номер 005 ответил Логичный Лесник
вчера в 22:44
Логичный Лесник:
Он ещё пишет что бонусы могут и не выплатить) Бонусы за удачное выступление) Т.е. фан барсы будет рад если коут провалится, лишь бы лишних денег не заплатили))
Да я тоже смеюсь сижу. Он вон дальше написал, что на данный момент Барса в плюсе относительно трансфера Неймара. Мальчик не в курсе, что от 222-х мультов чистыми (после уплаты налогов) осталось 185-ть. За Дембеле уже выплатили 105-ть, за Коута 120-13=107. Итого 212-ть. Паулиньо какого-то приплёл в усилении полузащиты, хотя это ещё плюсом сорок.
Чёрт его знает, откуда глоры Барселоны цифры берут)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Логичный Лесник
вчера в 22:43
Логичный Лесник:
Хватит караул кричать, обиделся что ли?) Ошибаться не стыдно, стыдно не признавать ошибок.
Да шо ты оворишь...Тортик протух совсем у тебя..
Логичный Лесник
Логичный Лесник ответил barcelonistas
вчера в 22:41
barcelonistas:
Спасибо!)
Хватит караул кричать, обиделся что ли?)
Ошибаться не стыдно, стыдно не признавать ошибок.
Логичный Лесник
Логичный Лесник ответил личный номер 005
вчера в 22:39
личный номер 005:
Да он считать не умеет, кому ты объясняешь. От суммы, из которой уже вычли 15-ть миллионов отказных, он ещё раз их вычитает. Это же глоры Барселоны, будь к ним снисходительнее.
Он ещё пишет что бонусы могут и не выплатить)
Бонусы за удачное выступление)
Т.е. фан барсы будет рад если коут провалится, лишь бы лишних денег не заплатили))
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 22:36
Вот это игроки...Паульнью теперь и Коут ..Кулес!
личный номер 005
личный номер 005 ответил dzvinka
вчера в 22:35
dzvinka:
усбагойся, подписной бонус не учитывается в теле трансфера. к Ливерпулю эти деньги никакого отношения не имеют вообще. + не забывай что агент коута тот еще хитрец, и он то от своих 7-10 лямов не отказался уж точно))
    Логичный Лесник
    Логичный Лесник ответил barcelonistas
    вчера в 22:34
    barcelonistas:
    Да я понимаю что ты имеешь ввиду. Я включая 15 млн и говоря конкретно про сделку имею ввиду в целом экономический эффект для Барселоны, это профессиональное. Отказываясь от положенных 15 млн Барса экономит по другой статье, не по статье затрат на трансфер
      Red_team
      Red_team
      вчера в 22:21
      Ахахаха, вот тормоз, потерял 28 лямов евро только чтобы быть холопом местного диктатора, вот чудная мечта, бывают же тараканы у людей в голове =)
      dzvinka
      dzvinka ответил Тео Джонс
      вчера в 22:14
      Тео Джонс:
      15+13=28. У тебя с математикой как?)
      уже принял)) вечер же, жду футбол))) спасибо за правку
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответил dzvinka
      вчера в 22:13
      dzvinka:
      ну да, барса уменьшила свои общие расходы на 28 ляма за счет самого пацана - это верно)). рад за него)) и за барсу))
      15+13=28. У тебя с математикой как?)
      barcelonistas
      barcelonistas ответил dzvinka
      вчера в 22:12
      Спасибо!)
      dzvinka
      dzvinka ответил barcelonistas
      вчера в 22:12
      barcelonistas:
      Да я понимаю что ты имеешь ввиду. Я включая 15 млн и говоря конкретно про сделку имею ввиду в целом экономический эффект для Барселоны, это профессиональное. Отказываясь от положенных 15 млн Барса экономит по другой статье, не по статье затрат на трансфер
      ну да, барса уменьшила свои общие расходы на 28 ляма за счет самого пацана - это верно)). рад за него)) и за барсу))
      barcelonistas
      barcelonistas ответил dzvinka
      вчера в 22:11
      Да я понимаю что ты имеешь ввиду. Я включая 15 млн и говоря конкретно про сделку имею ввиду в целом экономический эффект для Барселоны, это профессиональное. Отказываясь от положенных 15 млн Барса экономит по другой статье, не по статье затрат на трансфер
      dzvinka
      dzvinka ответил barcelonistas
      вчера в 22:09
      barcelonistas:
      Такие закулисные игры мне нравятся. По факту на данный момент с покупкой Дембеле и Коутиньо Барса все еще в плюсе относительно сделки по Неймару. На эту разницу сейчас еще Мину (сегодня-завтра) оформят и выйдет: 1) усиление обороны 2) усиление полузащиты 3) усиление атаки По всем линиям на деньги с одной сделки. Вот такая математика
      шикарно, вы в дамках), поздравляю.
      dzvinka
      dzvinka ответил barcelonistas
      вчера в 22:07
      barcelonistas:
      Это для Ливерпуля без разницы. А отказавшись от подписного бонуса для Барселоны Коут сделал дешевле трансфер на 15 млн. Понимаешь почему? 15 млн в другой статье финотчетности сидят, их Барса может не платить, позитивный балансовый эффект эти самые 15 млн.
      да, общую стоимость всего трансфера он снизил, но пойми, подписные бонусы футболисту и его агенту не учитываются в "цене трансфера уплоченного Ливерпулю" который и был оглашен, это бабки идут сверху двум физ. лицам (или юр., некоторые агенты), и не разглашаются (Ливерпуль не знает об их величине априори). Иными словами, 120+40 бонусы - цена трансфера, (если верить инсайду, коут выплатил 13, итого 107+40), а потом уже отдельно 15 лямов коуту "подьемных" (отказался) и сколько то лямов его агенту (думаю 7-10, учитывая уровень трансфера и инфу о самом агенте которая мне известна).
      barcelonistas
      barcelonistas ответил ошалевший
      вчера в 22:04
      Такие закулисные игры мне нравятся. По факту на данный момент с покупкой Дембеле и Коутиньо Барса все еще в плюсе относительно сделки по Неймару. На эту разницу сейчас еще Мину (сегодня-завтра) оформят и выйдет:

      1) усиление обороны
      2) усиление полузащиты
      3) усиление атаки

      По всем линиям на деньги с одной сделки. Вот такая математика
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      вчера в 22:03
      Чаевые?
      Капитан Смoллетт
      Капитан Смoллетт
      вчера в 22:01
      ахахахахах)) ливер такой крутой клуб, что его игроки сами готовы платить чтобы уйти))) а скаузеры считают что их клуб все еще топовый)) вот потеха))
      Спартач-болельщик
      Спартач-болельщик
      вчера в 22:01
      ...чем же ему Ливерпуль так не угодил ?...или это Любовь ?...
      barcelonistas
      barcelonistas ответил dzvinka
      вчера в 22:00
      Это для Ливерпуля без разницы. А отказавшись от подписного бонуса для Барселоны Коут сделал дешевле трансфер на 15 млн. Понимаешь почему?

      15 млн в другой статье финотчетности сидят, их Барса может не платить, позитивный балансовый эффект эти самые 15 млн.
      ошалевший
      ошалевший ответил barcelonistas
      вчера в 22:00
      barcelonistas:
      Это потрясающе. Тяга новичков-бразильцев к мечте - игре за Барселону - восхищает. Трансфер Паулиньо - 32 млн. Трансфер Коутиньо - 92 млн прямосейчас (120 минус 13 сам Коутиньо и минус 15 отказ Коутиньо от подписного бонуса в пользу Ливерпуля. А доп бонусы 40 еще нужно заслужить, условий никто не знает) Итого Коут по факту 28 млн своих выложил. Вдумайтесь только. Фабрегас кстати тоже сам доплачивал Арсеналу. Комментарии тут излишни.
      ты ещё скажи,что неймар на свои себя выкупил,не будь так наивен,это просто закулисные игры
      Ruslan3132
      Ruslan3132
      вчера в 21:58
      минус 23 ляма ))) он хоть отобьет эти деньги за 2-3 года, что будет там играть? Бесплатно будет бегать
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