Коутиньо заплатит «Ливерпулю» 13 млн евро из своего кармана

Британским СМИ стали известны детали трансфера полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону». Бразилец настолько сильно хотел перейти в каталонский клуб, что согласился заплатить 13 млн евро из своего кармана, чтобы сделка состоялась.

Коутиньо уже заплатил больше 10 млн евро, а оставшуюся часть оплатит в будущем.

Также хавбек отказался от подписного бонуса в 15 млн евро, чтобы снизить финансовое давление на «Барселону».