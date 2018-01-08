Коутиньо заплатит «Ливерпулю» 13 млн евро из своего кармана

Британским СМИ стали известны детали трансфера полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону». Бразилец настолько сильно хотел перейти в каталонский клуб, что согласился заплатить 13 млн евро из своего кармана, чтобы сделка состоялась.
Коутиньо уже заплатил больше 10 млн евро, а оставшуюся часть оплатит в будущем.
Также хавбек отказался от подписного бонуса в 15 млн евро, чтобы снизить финансовое давление на «Барселону».
игре за Барселону - восхищает.
Трансфер Паулиньо - 32 млн.
Трансфер Коутиньо - 92 млн прямосейчас (120 минус 13 сам Коутиньо и минус 15 отказ Коутиньо от подписного бонуса в пользу Ливерпуля. А доп бонусы 40 еще нужно заслужить, условий никто не знает)
Итого Коут по факту 28 млн своих выложил. Вдумайтесь только. Фабрегас кстати тоже сам доплачивал Арсеналу. Комментарии тут излишни.
игре за Барселону - восхищает.
Трансфер Паулиньо - 32 млн.
Трансфер Коутиньо - 92 млн прямосейчас (120 минус 13 сам Коутиньо и минус 15 отказ Коутиньо от подписного бонуса в пользу Ливерпуля. А доп бонусы 40 еще нужно заслужить, условий никто не знает)
Итого Коут по факту 28 млн своих выложил. Вдумайтесь только. Фабрегас кстати тоже сам доплачивал Арсеналу. Комментарии тут излишни.