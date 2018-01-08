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Гаттузо: «Верю, что „Милан“ вернется на прежний уровень»

вчера, 21:28

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо оценил перспективы команды в текущем сезоне.

«Я удовлетворен тем, как команда работает на тренировках. Я вижу, что каждый старается и каждый хочет изменить ситуацию к лучшему. Я верю в команду и убежден, что у нас все будет хорошо.  Мы должны продолжать работать и стараться побеждать в каждом предстоящем матче», - сказал Гаттузо.

Напомним, что «Милан» в минувшем туре чемпионата Италии одержал победу над «Кротоне».

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
вчера в 23:22
Какие там тренировки. Бегают, по воротам лупят, да двухсторонки гамают. Вот и все тренировки.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:22
"Милану" нужно искать тренера.
Гаттузо только болтает и больше ничего.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
вчера в 22:48
На какой уровень намекает Гатуза? Надеется ещё одну ничейку с Беневенто скатать?
Abbath
Abbath
вчера в 21:46
Вернется, как только команду возглавит нормальный тренер, а не пародия на него.
drug01
drug01
вчера в 21:44
Если тренер сказал то будем ждать результат!!!!!!
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