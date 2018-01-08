Гаттузо: «Верю, что „Милан“ вернется на прежний уровень»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо оценил перспективы команды в текущем сезоне.

«Я удовлетворен тем, как команда работает на тренировках. Я вижу, что каждый старается и каждый хочет изменить ситуацию к лучшему. Я верю в команду и убежден, что у нас все будет хорошо. Мы должны продолжать работать и стараться побеждать в каждом предстоящем матче», - сказал Гаттузо.

Напомним, что «Милан» в минувшем туре чемпионата Италии одержал победу над «Кротоне».