Коутиньо поблагодарил «Барселону» за терпение

Сегодня полузащитник Филиппе Коутиньо официально стал игроком «Барселоны». Бразилец выразил благодарность всем тем, кто позволил этому трансферу состояться:

«Исполнилась моя мечта. Я должен многих поблагодарить: бога, мою семью, жену и дочь. Хочу сказать спасибо „Барселоне“, которая проявила недюжинное терпение. Благодарю также „Ливерпуль“ за пять лет, которые я провел в клубе, спасибо тренерскому штабу за то, что приняли мою мечту.

Вчера я смотрел матч „Барселоны“ из отеля, а сегодня уже побывал на тренировке. Встретился с некоторыми одноклубниками, они показали, где мы тренируемся, где обедаем. С нетерпением жду возможности начать. Пока не приехал в Барселону, не мог поверить, что это на самом деле происходит».