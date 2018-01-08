Зидан: «Хочу доказать, что могу быть хорошим тренером и в сложные времена»

«Реал» оступился в последнем туре Ла Лиги, и теперь отставание от «Барселоны» в турнирной таблице составляет 16 очков. Наставник мадридского коллектива Зинедин Зидан не переживает:

«Я готов к подобного рода трудностям. Хочу доказать, что могу быть хорошим тренером и в сложные времена.

Меня не удивляет, когда что-то не получается. Я знаю, как реагировать, знаю, что есть опасность, но меняться не собираюсь».