Пато: «Если получу предложение от „Милана“, обдумаю его»

Бывший нападающий «Милана» Пато не исключает, что однажды может вернуться в «красно-черный» клуб:

«„Милан“ — это мой дом. Моя первая команда после Бразилии, клуб, который дал мне возможность стать известным во всем мире. „Россонери“ позволили мне выступать в Европе, завоевывать трофеи и играть вместе с великими футболистами. Я люблю „Милан“.

Я радуюсь их успехам, ведь в „Милане“ у меня осталось много друзей, я в хороших отношениях с бывшим президентом Сильвио Берлускони.

Есть ли шанс, что я однажды вернусь? Прямо сейчас я играю в Китае и рад здесь находиться, но кто знает, что может произойти в будущем? Если получу предложение от „Милана“ или другого европейского клуба, обдумаю его».

Пато не раз отмечал, что очень скучает по Италии.