Тренер «Бристоля»: «Гвардиола смог бы работать в „Олдхэме“ с годовым бюджетом £900 тыс.»

«Бристоль Сити» выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка Лиги, но уже 9 января встретится с «Манчестер Сити» в полуфинале турнира. Главный тренер команды из Чемпионшипа Ли Джонсон высоко оценивает талант наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы, который построил одну из величайших английских команд:

«Считаю, что это одна из лучших команд, которую только видывала Англия. Конечно, в прошлом тоже были великие команды — например, „Манчестер Юнайтед“ Алекса Фергюсона, а до этого прекрасные составы „Ливерпуля“. Но думаю, что этот „Сити“ войдет в историю как одна из лучших команд, которые когда-либо украшали английские поля.

Гвардиола? По-настоящему сложно было бы работать в „Олдхэме“ с годовым бюджетом 900 тысяч фунтов. Но я уверен, что он бы и с этим справился».