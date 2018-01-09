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Состав ЦСКА может пополнить 19-летний опорник из Хорватии

сегодня, 01:41

Московский ЦСКА зимой может пополнить состав 19-летним опорным полузащитником «Славен Белупо» Кристианом Бистровичем, информирует источник. Трансферная стоимость хорватского футболиста составляет около 250 тысяч евро.

Контракт Бистровича с хорватским клубом рассчитан до 2021 года. В активе игрока есть один матч за юношескую сборную Хорватии.

Напомним, «армейцы» также намерены подписать полузащитника «Уфы» Дмитрия Стоцкого.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 07:36
Фамилия очень неплохая для футбола! Бистрович) Хейтеры ЦСКА конечно же скажут, что работника бистро планирует подписать армейский клуб.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:25
Когда подпишут,тогда можно и поговорить,а чего сейчас зря сопли разводить...
Байкал-38
Байкал-38 ответил RDeanW
сегодня в 07:06
RDeanW:
а потом эти негры унижают на поле конюшню и питер)
Да об унижении Спартак знает многое!
И в Питере даже Ребров себе гвоздь в крышку забивал и на Энфилде "рекорд" от России ставил и это только за последнее время, ну об ЛЧ 2002-03 и АЕКах и Санкт-Галленах при своих то болельщиках!
Да в их он знает толк!
RDeanW
RDeanW ответил cska plus
сегодня в 03:59
cska plus:
В одном клубе, не буду называть от стыда, покупают исключительно негров и обязательно 32-х летних.
а потом эти негры унижают на поле конюшню и питер)
mangoх12
mangoх12 ответил Морозовский
сегодня в 03:58
Морозовский:
Стрёмно: совсем ведь ребёнок по меркам "ЦСКА".
По меркам Ростова скорей всего))
cska plus
cska plus
сегодня в 03:57
В одном клубе, не буду называть от стыда, покупают исключительно негров и обязательно 32-х летних.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 03:38
Стрёмно: совсем ведь ребёнок по меркам "ЦСКА".
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:33
А с нападающими что
Роберто Манчини
Роберто Манчини
сегодня в 02:56
Угробит карьеру.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:50
Супер молодой перспективный опорник . ЦСКА ищет молодые дарования Федун же подбирает всякий уже отработаный шлак кому за 30)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:01
Игрок для стартового состава клуба из первой "купеческой" сотни - потенциальный трансфер просто поражает воображение.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 01:58
Учитывая "стабильное" финансовое положение коней эта новость должна быть интересной поклонникам четвертого состава дубля фарм-клуба цска, а она оказалась главной.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 01:49
19-ти летний точно наопорит.
"Белупо" ещё стёмнее.
Бистрович...просто можно вешаться.
250...вешаться повторно.
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