Состав ЦСКА может пополнить 19-летний опорник из Хорватии

Московский ЦСКА зимой может пополнить состав 19-летним опорным полузащитником «Славен Белупо» Кристианом Бистровичем, информирует источник. Трансферная стоимость хорватского футболиста составляет около 250 тысяч евро.
Контракт Бистровича с хорватским клубом рассчитан до 2021 года. В активе игрока есть один матч за юношескую сборную Хорватии.
Напомним, «армейцы» также намерены подписать полузащитника «Уфы» Дмитрия Стоцкого.
И в Питере даже Ребров себе гвоздь в крышку забивал и на Энфилде "рекорд" от России ставил и это только за последнее время, ну об ЛЧ 2002-03 и АЕКах и Санкт-Галленах при своих то болельщиках!
Да в их он знает толк!
И в Питере даже Ребров себе гвоздь в крышку забивал и на Энфилде "рекорд" от России ставил и это только за последнее время, ну об ЛЧ 2002-03 и АЕКах и Санкт-Галленах при своих то болельщиках!
Да в их он знает толк!
"Белупо" ещё стёмнее.
Бистрович...просто можно вешаться.
250...вешаться повторно.
"Белупо" ещё стёмнее.
Бистрович...просто можно вешаться.
250...вешаться повторно.