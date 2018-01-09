Сафонов: «Даю 70 процентов на то, что Смолов перейдёт в „Зенит“, а не в „Спартак“»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, где продолжит карьеру нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов:

«Даю 70 процентов на то, что Смолов перейдёт в „Зенит“, а не в „Спартак“ или „Вест Хэм“. А вот схема трансфера – большой вопрос. Но для „Зенита“, не имеющего финансовых проблем, это непринципиально. Не удивлюсь, если в Санкт-Петербург переедет какая-нибудь европейская звезда. Из Италии или Испании. „Зениту“ нужны титулы, а пока сезон складывается не слишком удачно».

Ранее сообщалось, что в услугах российского форварда также заинтересован «Бешикташ».