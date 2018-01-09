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Сафонов: «Даю 70 процентов на то, что Смолов перейдёт в „Зенит“, а не в „Спартак“»

сегодня, 01:57

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, где продолжит карьеру нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов:

«Даю 70 процентов на то, что Смолов перейдёт в „Зенит“, а не в „Спартак“ или „Вест Хэм“. А вот схема трансфера – большой вопрос. Но для „Зенита“, не имеющего финансовых проблем, это непринципиально. Не удивлюсь, если в Санкт-Петербург переедет какая-нибудь европейская звезда. Из Италии или Испании. „Зениту“ нужны титулы, а пока сезон складывается не слишком удачно».

Ранее сообщалось, что в услугах российского форварда также заинтересован «Бешикташ».

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Все комментарии
Foxes
Foxes
сегодня в 07:54
Раньше наши футболисты были куда смелей, Карпин, Мостовой, Павдюченко, Смертин, Сычев, Аленичев, и тд. А сейчас просто боятся ехать в Европу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:50
Интересно, на кого выменяют, если в Зенит пойдёт?
ДСА
ДСА
сегодня в 07:41
Уже года два переходит и никак никуда не перейдет.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 06:58
Не думаю, что Смолов перейдет вообще в рос. клуб
Хотел бы, давно перешел

Теперь либо заграница, либо заканчивать в Краснодаре
Sully
Sully
сегодня в 06:25
Смолов не дурак чтобы переходить в спартак, РИФМА, а самое главное правда!
Foxes
Foxes
сегодня в 05:28
Федя
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 03:49
Ясеньпень в Зенит.
Сиди на лавке и деньги в мешок складывай.
Морозовский
Морозовский ответил Василий 50
сегодня в 03:40
Василий 50:
А остальные 30%?
На покупку титулов!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 03:39
Знатная давалка.
parallels
parallels
сегодня в 03:30
даже как-то фартануло, что краснодар в ле не попал.
Морозовский
Морозовский ответил борька
сегодня в 03:30
борька:
Перейдет в ростов
Спасибо!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:11
А остальные 30%?
борька
борька
сегодня в 02:11
Перейдет в ростов
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 02:05
Смолов не нужен ни "Спартаку" ни "Краснодару".
Сейчас Галицкому главное получить за Федора больше денег.
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