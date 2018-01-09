Женщин в Саудовской Аравии на этой неделе впервые допустят на футбольные стадионы

В конце текущей недели женщины в Саудовской Аравии смогут посетить три матча первенства страны в трёх разных городах королевства, так как в эту пятницу вступает в силу изданный в октябре указ о снятии запрета на допуск женщин на футбольные стадионы в качестве зрителей.

Игры состоятся 12, 13 и 18 января. Как сообщается, для женщин будут открыты специальные сектора на стадионах.