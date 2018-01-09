Селихов: «Никуда Зе Луиш не уйдёт, он нам нужен, и я его не отпущу!»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов в интервью программе «Все на матч» прокомментировал слухи о том, что «Брайтон» может предложить около £ 20 млн за форварда красно-белых Зе Луиша:
«Зе Луиш – главная трансферная цель „Брайтона“. Да, брат? Говорят про 20 миллионов? Да это шутка, никуда он не уйдёт. Он нам нужен. Конечно, я его не отпущу! Как он тогда головой мяч вынес!»
- А как бы и мне такой?
- Нет проблем - подвешиваешь груз на член и ходишь с ним недели две.
Через пару недель встретились снова. Глушаков говорит:
- Порядок. Цвета я добился, а как насчет длины?
- А как бы и мне такой?
- Нет проблем - подвешиваешь груз на член и ходишь с ним недели две.
Через пару недель встретились снова. Глушаков говорит:
- Порядок. Цвета я добился, а как насчет длины?