Селихов: «Никуда Зе Луиш не уйдёт, он нам нужен, и я его не отпущу!»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов в интервью программе «Все на матч» прокомментировал слухи о том, что «Брайтон» может предложить около £ 20 млн за форварда красно-белых Зе Луиша:

«Зе Луиш – главная трансферная цель „Брайтона“. Да, брат? Говорят про 20 миллионов? Да это шутка, никуда он не уйдёт. Он нам нужен. Конечно, я его не отпущу! Как он тогда головой мяч вынес!»