Селихов: «Никуда Зе Луиш не уйдёт, он нам нужен, и я его не отпущу!»

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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити Фонбет 1.13 8.5 17.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас Фонбет 1.33 5.1 8.3
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НиццаНицца -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако Фонбет 3.2 3.45 2.2
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23:38
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Франции5
23:05
«Ливерпуль», МЮ и «Манчестер Сити» узнали соперников по 1/16 финала Кубка Англии21
22:36
«Челси» нацелился на игрока «Ромы»17
21:42
«Манчестер Сити» сделал новое предложение по Санчесу19
20:30
Агент: «Помимо „Спартака“, Нуху интересуются и другие российские клубы»204
07:53
Хави: «Эпоха Неймара грядёт, но через 3-4 года наступит время Мбаппе»2
07:11
Джеррард: «Как фанат „Ливерпуля“, я всё ещё пытаюсь переварить уход Коутиньо»0
06:51
Рибери: «Удивительно, насколько хорошо я могу играть, когда здоров»0
06:36
Зидан: «То, чего я добился в „Реале“ как игрок, меня не защитит»0
06:00
Коутиньо: «„Барселона“ – моя мечта, но „Ливерпуль“ навсегда останется в моём сердце»1
05:30
Ходжсон: «Я очень хороший футбольный тренер»5
04:58
Федерация футбола Чили подтвердила назначение нового главного тренера сборной0
04:34
Гюндоган: «У „Сити“ есть шансы взять все четыре титула. Это наша цель»3
04:15
«Сельта» контактирует с игроком «Барселоны» Рафиньей1
03:51
Пять клубов АПЛ поборются за вингера «Порту»2
03:36
В случае ухода из «Реала» Роналду предпочёл бы перейти в «Челси»9
02:59
Форвард «Лидса» дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в игрока «Ньюпорта»1
02:24
Женщин в Саудовской Аравии на этой неделе впервые допустят на футбольные стадионы7
01:57
Сафонов: «Даю 70 процентов на то, что Смолов перейдёт в „Зенит“, а не в „Спартак“»14
01:41
Состав ЦСКА может пополнить 19-летний опорник из Хорватии13
01:22
Бомбардиры «Реала» обновили антирекорд клуба в чемпионате Испании7
00:58
Гетце: «Штегер поведет нас за собой во второй части сезона»0
00:43
«Астана» согласилась продать Твумаси в «Бурсаспор»1
00:39
Жардим не исключил трансфер Лемара в «Ливерпуль»0
00:32
Терри: «Захотел стать тренером, когда в „Челси“ пришел Моуриньо»3

Селихов: «Никуда Зе Луиш не уйдёт, он нам нужен, и я его не отпущу!»

сегодня, 02:34

Вратарь «Спартака» Александр Селихов в интервью программе «Все на матч» прокомментировал слухи о том, что «Брайтон» может предложить около £ 20 млн за форварда красно-белых Зе Луиша:

«Зе Луиш – главная трансферная цель „Брайтона“. Да, брат? Говорят про 20 миллионов? Да это шутка, никуда он не уйдёт. Он нам нужен. Конечно, я его не отпущу! Как он тогда головой мяч вынес!»

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Все комментарии
parallels
parallels ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 07:59
NoKerzhNoParty:
Ну вот мы узнали и об еще одной паре радужного спартака
главное, поделились на парочки "русский-зулус".
глушаков с промесом, селихов с зелуишем, ещенко с адриано, комбаров с педрошей и т.д.
и только ребров со штангой, а жано сам по себе.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 07:01
Ну вот мы узнали и об еще одной паре радужного спартака
mangoх12
mangoх12 ответил Сергей Саныч
сегодня в 06:38
Сергей Саныч:
mangoх12
mangoх12 ответил Сергей Саныч
сегодня в 06:01
Сергей Саныч:
mangoх12
mangoх12
сегодня в 05:44
Моются в бане Глушаков и Зе Луиш. Глушак, увидев внушительное достоинство негра и сильно позавидовав, спрашивает:
- А как бы и мне такой?
- Нет проблем - подвешиваешь груз на член и ходишь с ним недели две.
Через пару недель встретились снова. Глушаков говорит:
- Порядок. Цвета я добился, а как насчет длины?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:12
Кому он нужен а потом количество негров в тарасовке надо увеличивать.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 03:57
Вот это любофь я понимаю
parallels
parallels
сегодня в 03:44
сплошная гомосятина в тарасовке! ещё даже сборы не начались - а они уже за своё!
parallels
parallels
сегодня в 03:33
фу, какая дезеувщина. ещё год с небольшим назад селихов был нормальным - а теперь ревнует негра.
типичный спартак.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 03:20
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:46
Лошади, а ну ка выдайте что-нибудь про баню и Глушакова.
Не забудьте еще про "Ливерпуль" и 7:0 или про долгие годы без трофеев.
"Спартак", тем временем, поборется за чемпионство и завоюет Кубок России.
Лига Европы тоже не будет забыта, но главными останется внутренние турниры.
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