Форвард «Лидса» дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в игрока «Ньюпорта»

Нападающий «Лидс Юнайтед» Самуэль Саис принёс извинения за плевок в полузащитника «Ньюпорт Каунти» Робби Уильмотта во время матча 3 раунда Кубка Англии (1:2). Испанский футболист плюнул в хавбека соперника незадолго до финального свистка и был удалён с поля. Позже Саиса дисквалифицировали на шесть матчей.

«Я бы хотел принести свои искренние извинения игрокам, сотрудникам и болельщикам „Лидс Юнайтед“ за моё поведение в игре с „Ньюпорт Каунти“. Также я бы хотел извиниться за свои действия перед их клубом и Робби Уильмоттом. Это было непростительно, и я даю слово всем, кто связан с „Лидсом“, что подобное больше не повторится, и я извлеку из этого урок».