В случае ухода из «Реала» Роналду предпочёл бы перейти в «Челси»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, который, по слухам, не слишком счастлив в мадридском клубе, предпочёл бы перебраться в чемпионат Англии. Как отмечает источник, «Манчестер Юнайтед» в данный момент не рассматривает возможность приобретения 32-летнего португальца, и поэтому лучшим вариантом продолжения карьеры, который бы устроил Роналду, является трансфер в «Челси».

Напомним, что помимо лондонцев форвардом «Королевского клуба» активно интересуется «Пари Сен-Жермен».