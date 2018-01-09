В случае ухода из «Реала» Роналду предпочёл бы перейти в «Челси»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, который, по слухам, не слишком счастлив в мадридском клубе, предпочёл бы перебраться в чемпионат Англии. Как отмечает источник, «Манчестер Юнайтед» в данный момент не рассматривает возможность приобретения 32-летнего португальца, и поэтому лучшим вариантом продолжения карьеры, который бы устроил Роналду, является трансфер в «Челси».
Напомним, что помимо лондонцев форвардом «Королевского клуба» активно интересуется «Пари Сен-Жермен».
Но сначала взять третью ЛЧ подряд, как прощальный подарок его преданным фанатам из стана каталонского клуба.
Но сначала взять третью ЛЧ подряд, как прощальный подарок его преданным фанатам из стана каталонского клуба.