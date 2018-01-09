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В случае ухода из «Реала» Роналду предпочёл бы перейти в «Челси»

сегодня, 03:36

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, который, по слухам, не слишком счастлив в мадридском клубе, предпочёл бы перебраться в чемпионат Англии. Как отмечает источник, «Манчестер Юнайтед» в данный момент не рассматривает возможность приобретения 32-летнего португальца, и поэтому лучшим вариантом продолжения карьеры, который бы устроил Роналду, является трансфер в «Челси».

Напомним, что помимо лондонцев форвардом «Королевского клуба» активно интересуется «Пари Сен-Жермен».

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Все комментарии
mouzz
mouzz ответил Ku Nas
сегодня в 06:28
Ku Nas:
Интересно ПСЖ место кого поставит если купит, Кавани? ))
К Кавани в ПСЖ вообще относятся как "просто форвард" "просто футболист" не смотря на его показатели игры.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:20
Лучше в "Кайрат"!
Ku Nas
Ku Nas
сегодня в 06:06
Интересно ПСЖ место кого поставит если купит, Кавани? ))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 06:02
Я думаю Рональду пора поменять клуб
grafff
grafff
сегодня в 05:45
Кому он нужен кроме Америки и Китая
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 05:42
Да кто тебя отпустит ?
parallels
parallels
сегодня в 05:00
скорее фалькао перейдёт в спартак, чем роналду уедет из мадрида.
M.S.
M.S.
сегодня в 04:34
Роналду нет смысла куда-то переходить. Такому игроку нужно заканчивать карьеру в топ-клубе и не размениваться на США, Катар или даже ПСЖ с Челси, лишено смысла это. Денег он заработал много, может рекламой ещё лет пять по инерции зарабатывать столько же, плюс бизнесом же хотел заняться, недвижимостью или ещё каким-то. Нужно просто устроить прощальный матч за Реал, который по популярности, я уверен, побьёт рейтинг Класико, а затем спокойно переходить в другую сферу деятельности. Этот человек своей карьерой всем всё доказал.
Но сначала взять третью ЛЧ подряд, как прощальный подарок его преданным фанатам из стана каталонского клуба.
Последний Король Либерии
Последний Король Либерии
сегодня в 03:47
Ага, какой еще?
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