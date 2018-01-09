Пять клубов АПЛ поборются за вингера «Порту»

Вингер «Порту» и сборной Мали Мусса Марега заинтересовал сразу несколько клубов из английской Премьер-Лиги. По информации источника, на 26-летнего футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Лестер» и «Брайтон».

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Марега отметился 14 забитыми мячами и 2 голевыми передачами в 16 матчах. Контракт малийца с клубом рассчитан до лета 2020 года. Сумма отступных за игрока составляет € 40 млн.

Ранее сообщалось, что «Челси» намерен приобрести защитника «Порту» Алекса Теллеса.