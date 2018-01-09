Гюндоган: «У „Сити“ есть шансы взять все четыре титула. Это наша цель»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган уверен, что у его команды есть шансы выиграть все 4 турнира (Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и Кубок Лиги), в которых «горожане» продолжают участие:

«Это хорошо, что мы продолжаем борьбу в нескольких турнирах. У нас глубокий состав, и есть ощущение, что любое его изменение может привнести в нашу команду что-то новое. На мой взгляд, это не делает нас слабее.

Все турниры являются очень трудными, но мы сохраняем шансы на победу в каждом из них. Если мы сможем продолжать играть так же, как мы делали это последние 5-6 месяцев, то наши шансы только увеличатся, так что это наша цель».

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ранее признался, что сомневается в том, что команда сможет завоевать четыре трофея.