Ходжсон: «Я очень хороший футбольный тренер»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон высоко оценивает свои профессиональные качества:

«Дело не в моих достижениях, они не делают меня другим человеком. Я считаю себя очень хорошим тренером и буду продолжать так думать, вне зависимости от того как завершу работу в „Кристал Пэлас“. Я знаю это, я вижу это каждый день, ведь работаю уже 41 год. Я провёл сто с лишним игр с национальными сборными и околло 150 матчей в еврокубках.

Не думаю, что после ухода из сборной Англии я был абсолютно готов сразу вернуться к работе. Я был очень разочарован, ведь мы проиграли очень важный матч Исландии, но я не думал о том, что мне необходимо что-то доказывать после этого».