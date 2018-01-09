Зидан: «То, чего я добился в „Реале“ как игрок, меня не защитит»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан, признанный лучшим французским тренером в 2017 году, убеждён, что его достижения в качестве игрока «сливочных» не гарантируют ему долгих лет работы у руля «Королевского клуба»:

«Зинедин Зидан больше не игрок „Реала“. Этого Зидана больше не существует. Теперь есть Зидан-тренер, которому нужно заново строить свою карьеру. Меня не защитит то, чего я добился в этом клубе как игрок.

Я знаю, что однажды моя работа в „Реале“ подойдёт к концу. Поэтому я должен по максимуму воспользоваться возможностью добиться успеха. Я говорю себе: „Если у тебя есть десять дней, сделай за эти десять дней всё возможное, а если есть полгода – сделай всё возможное за эти полгода“. Ни о чём другом я не думаю. Я знаю, что не проработаю здесь 10 лет».