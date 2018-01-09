Рибери: «Удивительно, насколько хорошо я могу играть, когда здоров»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери подчеркнул, что для игры на высоком уровне в 34 года ему необходимо всего лишь оставаться здоровым.

«В апреле мне исполнится 35 лет. Но просто удивительно, насколько хорошо я могу играть в футбол, когда здоров. Это очень важный фактор для меня. Я также много работаю дома, где для этого у меня есть всё необходимое – тренажёрный зал, бассейн. У меня есть возможность спокойно тренироваться.

Я отлично потрудился как в клубе, так и индивидуально. Вот почему мне удалось вернуться на хороший уровень».

Француз также выразил сожаление по поводу того, что в 2013-м году «Золотой мяч» достался не ему, а форварду «Реала» Криштиану Роналду.