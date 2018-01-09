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Джеррард: «Как фанат „Ливерпуля“, я всё ещё пытаюсь переварить уход Коутиньо»

сегодня, 07:11

Бывший игрок «Ливерпуля», ныне тренер «молодёжки» клуба Стивен Джеррард прокомментировал недавний переход полузащитника Филипе Коутиньо из стана «мерсисайдцев» в «Барселону»:

«Как фанат „Ливерпуля“, я всё ещё перевариваю это. Но я не удивлён тому, что это произошло. Знаю, что „Ливерпуль“ сделал всё возможное, чтобы его удержать, и с большим трудом им удалось продержаться до зимы.

Но когда у парня есть южноамериканская мечта о том, что бы играть за „Барселону“, и когда он считает, что это его последний шанс, в таком случае остановить его очень сложно. Нет никаких сомнений в том, что „Ливерпулю“ будет не хватать этого замечательного футболиста и человека. Я уважаю его решение и желаю ему всего наилучшего».

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