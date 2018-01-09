Каскарино: «Время Венгера в „Арсенале“ вышло»

Бывший нападающий «Челси» Тони Каскарино уже придумал, кто сможет заменить Арсена Венгера в «Арсенале»:

«Поражение „Арсенала“ в Кубке Англии стало лишним поводом понять, что время Венгера вышло. „Арсеналу“ нужно начинать с нуля. Коллектив Венгера переиграла 14-я команда Чемпионшипа — и это даже не удивляет.

Будет здорово увидеть, что сможет сделать с „Арсеналом“ кто-нибудь вроде Дайча. Впрочем, я сомневаюсь, что ему предоставят шанс».

Шон Дайч сейчас возглавляет «Бернли». В декабре он вывел скромный клуб на рекордное четвертое место в АПЛ.