Система VAR убедила Ходжсона, что его команда проиграла по делу

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Португалия. Примейра
  • Австралия. А-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Франция. Кубок Лиги
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити Фонбет 1.1 9.75 20.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас Фонбет 1.28 5.5 9.5
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НиццаНицца -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако Фонбет 3.6 3.55 2
  • Главные новости
  • Все новости
20:07
В «Интере» опровергли слухи о продаже Икарди в «Реал»2
19:36
«Сток Сити» усилился игроком «Рубина»9
18:25
Брат Романа Еременко находится на просмотре в «Спартаке»39
17:59
Обамеянг переходит в «Гуанчжоу Эвергранд»27
16:14
ЦСКА нашел нового спонсора194
20:23
«Кубань» сыграет с «Карабахом» на первом сборе в Турции0
20:15
Бауэр попрощался с «Рубином» на русском языке1
19:45
Азар готов помочь «Челси» в матче с «Арсеналом»0
19:28
«Севилья» подписала защитника «Коринтианса»0
19:23
«Интер» не может договориться об аренде Рамиреса5
19:03
Бубнов: «Не уверен, что Вериссимо сильнее нынешних защитников „Спартака“»5
18:53
Богатейший футболист мира является резервистом в «Лестере»12
18:51
Баркли пропустит игру с «Арсеналом»1
18:44
Миши Батшуайи согласился на переход в «Севилью»1
18:40
Титов: «По потенциалу Зе Луиш лучше Смолова»16
18:39
Санчес с «Арсеналом» готовится к игре с «Челси»3
18:15
Сын Хаджи сменил «Фиорентину» на «Вииторул»0
18:05
Тарасов женился в третий раз36
17:56
Конте: «Моуриньо позволил себе серьезные обвинения в мой адрес, я не забуду такого»22
17:52
Андре Гомеш попросил Вальверде отпустить его5
17:49
Коулмэн назвал основные причины неудач «Сандерленда»0
17:38
Агент Кришито: «Никаких шагов для продления контракта „Зенит“ пока не предпринимал»14
17:34
Экс-защитник «Спартака» Маурисио покидает «Лацио»4
17:32
Стало известно имя нового главного тренера «Ордабасы»3
17:25
Коллимор: «Хотел бы видеть в „Ливерпуле“ Мареза, а не Лемара»2

Система VAR убедила Ходжсона, что его команда проиграла по делу

сегодня, 10:58
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Кристал Пэлас» уступил «Брайтону» в Кубке Англии, хотя решающий гол Глена Мюррэя, забитый на 87-й минуте, вызвал сомнения у наставника «стекольщиков» Роя Ходжсона. Впрочем, позже тренер признал, что раз система видеоповторов определила справедливое взятие ворот, значит, ему не на что жаловаться:

«У нас были сомнения. Наверное, их вызвала реакция футболистов, находившихся неподалеку. С нашей позиции казалось, что Мюррэй подыграл себе рукой.

Надо отдать должное VAR. Ты можешь посмотреть момент под разными углами. Было бы неправильно отказываться от такой возможности. Если бы гол моего футболиста отменили, сославшись на игру рукой, я бы очень расстроился.

Это был чистый мяч. Арбитру помогли вынести решение видеопомощники, так что мне не на что жаловаться».

В другом матче турнира «Ноттингем Форест» сенсационно обыграл «Арсенал».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бауэр попрощался с «Рубином» на русском языке
Сегодня, 20:15 1
Баркли пропустит игру с «Арсеналом»
Сегодня, 18:51 1
Конте: «Моуриньо позволил себе серьезные обвинения в мой адрес, я не забуду такого»
Сегодня, 17:56 22
Коулмэн назвал основные причины неудач «Сандерленда»
Сегодня, 17:49 0
Коллимор: «Хотел бы видеть в „Ливерпуле“ Мареза, а не Лемара»
Сегодня, 17:25 2
Роббен желает продлить контракт с «Баварией»
Сегодня, 17:04 3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100