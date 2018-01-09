Система VAR убедила Ходжсона, что его команда проиграла по делу

«Кристал Пэлас» уступил «Брайтону» в Кубке Англии, хотя решающий гол Глена Мюррэя, забитый на 87-й минуте, вызвал сомнения у наставника «стекольщиков» Роя Ходжсона. Впрочем, позже тренер признал, что раз система видеоповторов определила справедливое взятие ворот, значит, ему не на что жаловаться:

«У нас были сомнения. Наверное, их вызвала реакция футболистов, находившихся неподалеку. С нашей позиции казалось, что Мюррэй подыграл себе рукой.

Надо отдать должное VAR. Ты можешь посмотреть момент под разными углами. Было бы неправильно отказываться от такой возможности. Если бы гол моего футболиста отменили, сославшись на игру рукой, я бы очень расстроился.

Это был чистый мяч. Арбитру помогли вынести решение видеопомощники, так что мне не на что жаловаться».

В другом матче турнира «Ноттингем Форест» сенсационно обыграл «Арсенал».