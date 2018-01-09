Гризманн сделал выбор между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной»

На форварда «Атлетико» Антуана Гризманна претендуют два клуба: «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». По информации британских СМИ, футболист уже определился с решением.
Несмотря на выгодные условия, которые предлагают ему «красные дьяволы», нападающий хочет остаться в Испании и готов присоединиться к каталонскому клубу.
«Барселона» уже немало потратилась, приобретя полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, так что сделка по Гризманну может состояться летом.
Кто бы мог подумать, что Рубин обыграет Барсу в её лучшие годы, в полузащите с ХавИньестой и Бускетсом???
И кто бы мог подумать, что Реал после 70 с лишним матчей в которых забил, не сможет забить Бетису, и тем более, что проиграет на Барнабеу???
Кто бы мог подумать, что Рубин обыграет Барсу в её лучшие годы, в полузащите с ХавИньестой и Бускетсом???
И кто бы мог подумать, что Реал после 70 с лишним матчей в которых забил, не сможет забить Бетису, и тем более, что проиграет на Барнабеу???
Коутиньо - 160 млн...
Гризман - ???? не меньше..
Поулиньо - 40 млн....
Самеду -35 млн....
За год - полмиллиарда...))
Фэйр-плей в действии...))
Коутиньо - 160 млн...
Гризман - ???? не меньше..
Поулиньо - 40 млн....
Самеду -35 млн....
За год - полмиллиарда...))
Фэйр-плей в действии...))
https://www.soccer.ru/news/1009912.shtml
https://www.soccer.ru/news/1009912.shtml