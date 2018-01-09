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Гризманн сделал выбор между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной»

сегодня, 11:42

На форварда «Атлетико» Антуана Гризманна претендуют два клуба: «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». По информации британских СМИ, футболист уже определился с решением.

Несмотря на выгодные условия, которые предлагают ему «красные дьяволы», нападающий хочет остаться в Испании и готов присоединиться к каталонскому клубу.

«Барселона» уже немало потратилась, приобретя полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, так что сделка по Гризманну может состояться летом.

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Все комментарии
barcelonistas
barcelonistas ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 20:21
Дай бог все получится, я тоже думаю должен прибавлять.
moskwa 09
moskwa 09
сегодня в 20:21
хорошая банда в барсе собирается
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил barcelonistas
сегодня в 20:20
barcelonistas:
Я даже думаю тут покупка Дембеле странновата, ведь переговоры по Гризманну идут с лета. Зачем брать юнца за бешенные 140 млн, когда через год можно взять недавного номинанта на ЗМ за 100?
потенциально Дембеле сильнее, не факт, что конечно раскроется,но думаю не зря деньги потратили...просто травма сказалась....да и пока он сильно нервничает, это заметно...
бебето_71
бебето_71 ответил амурец
сегодня в 19:09
амурец:
Гризманн всегда играл в команде жесткой, теперь решил балетом заняться?
вон хокейный недоклуб Амурчик вопше балерины всем кому не лень.играют и вертят как шайбу мароканскую)
бебето_71
бебето_71 ответил амурец
сегодня в 19:06
амурец:
ну не жадные же гномиты
а шампуньки не жадные ты помешаная на мароканке тебя в амуре не поймут.огнетушитель прекупи на пажарный случай)
бебето_71
бебето_71 ответил BARCDJIN
сегодня в 18:53
BARCDJIN:
А может Амурчику-Трикодину второго мячика не хватает..Аха-ха)
Амурчику кристина огнетушитель подарила на чёрный день.если поблизости воды не нойдётся.
бебето_71
бебето_71 ответил 95-shishani-95
сегодня в 18:52
95-shishani-95:
Шансы всегда есть! Кто бы мог подумать, что Рубин обыграет Барсу в её лучшие годы, в полузащите с ХавИньестой и Бускетсом??? И кто бы мог подумать, что Реал после 70 с лишним матчей в которых забил, не сможет забить Бетису, и тем более, что проиграет на Барнабеу???
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 18:51
    А вот это зря, Антуан! Он в курсе, что с Ардой Тураном сделал Барселона? Если да, то пусть лучше остается в мадридском Атлетико. К тому же есть ведь еще возможность уйти в ПСЖ) Это ведь нынче так можно и престижно - играть за парижан!
    бебето_71
    бебето_71 ответил RedDevil88
    сегодня в 18:49
    RedDevil88:
    твои атлеты пусть хоть до 1/8 ЛЕ попробуют дойти...нашел недоклуб бл*!!!
      barcelonistas
      barcelonistas ответил Barcelona_Rostov
      сегодня в 18:15
      Я даже думаю тут покупка Дембеле странновата, ведь переговоры по Гризманну идут с лета. Зачем брать юнца за бешенные 140 млн, когда через год можно взять недавного номинанта на ЗМ за 100?
      Улус-Мозжуха
      Улус-Мозжуха ответил 95-shishani-95
      сегодня в 17:54
      95-shishani-95:
      Шансы всегда есть! Кто бы мог подумать, что Рубин обыграет Барсу в её лучшие годы, в полузащите с ХавИньестой и Бускетсом??? И кто бы мог подумать, что Реал после 70 с лишним матчей в которых забил, не сможет забить Бетису, и тем более, что проиграет на Барнабеу???
      у Переса кончились деньги я слыхал
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответил Улус-Мозжуха
      сегодня в 17:52
      Улус-Мозжуха:
      А давайте зимой, вот будет весело! Месси тогда можно в полузащиту переходить. В атаке Суарес, Дембеле, Гризманн, в полузащите Месси, Коутиньо, Бускетс. Шансов нет ни у кого против такой команды!
      Шансы всегда есть!
      Кто бы мог подумать, что Рубин обыграет Барсу в её лучшие годы, в полузащите с ХавИньестой и Бускетсом???
      И кто бы мог подумать, что Реал после 70 с лишним матчей в которых забил, не сможет забить Бетису, и тем более, что проиграет на Барнабеу???
      Barcelona_Rostov
      Barcelona_Rostov ответил barcelonistas
      сегодня в 17:52
      barcelonistas:
      Это совсем нереал) сильный дисбаланс.
      покупка Гризмана выглядит странной, с учетом трансферов Дембеле и Коутиньо....
      barcelonistas
      barcelonistas ответил Barcelona_Rostov
      сегодня в 17:51
      Это совсем нереал) сильный дисбаланс.
      Улус-Мозжуха
      Улус-Мозжуха
      сегодня в 17:34
      А давайте зимой, вот будет весело! Месси тогда можно в полузащиту переходить. В атаке Суарес, Дембеле, Гризманн, в полузащите Месси, Коутиньо, Бускетс. Шансов нет ни у кого против такой команды!
      RedDevil88
      RedDevil88 ответил бебето_71
      сегодня в 17:09
      бебето_71:
      особено для клуба где физрук рулит и не может с такой обоймой.нормально играть афтобус превротил красных жозик.и зачем гризу недоклуб атлеты лучший клуб.
      твои атлеты пусть хоть до 1/8 ЛЕ попробуют дойти...нашел недоклуб бл*!!!
      BARCDJIN
      BARCDJIN ответил Federico
      сегодня в 16:59
      Federico:
      тебе прям кислорода не хватает, когда речь идёт о Реале?))
      А может Амурчику-Трикодину второго мячика не хватает..Аха-ха)
      Federico
      Federico ответил амурец
      сегодня в 16:50
      амурец:
      ну не жадные же гномиты
      тебе прям кислорода не хватает, когда речь идёт о Реале?))
      ziko1975
      ziko1975
      сегодня в 16:43
      идет подготовка к эпохе "после Месси"
      бебето_71
      бебето_71 ответил RedDevil88
      сегодня в 15:48
      RedDevil88:
      вроде же писали что у гризи в новом контракте пункт об отступных именно для барсы в 200 лямов , а остальных 100..... https://www.soccer.ru/news/1009912.shtml
      особено для клуба где физрук рулит и не может с такой обоймой.нормально играть афтобус превротил красных жозик.и зачем гризу недоклуб атлеты лучший клуб.
      бебето_71
      бебето_71 ответил Jeck Denielse
      сегодня в 15:46
      Jeck Denielse:
      Дембеле -105 млн... Коутиньо - 160 млн... Гризман - ???? не меньше.. Поулиньо - 40 млн.... Самеду -35 млн.... За год - полмиллиарда...)) Фэйр-плей в действии...))
      а ты чё чужое добро роешь или зависть душит.свой рубли перешитай хватает на градусы.
      mavrid05
      mavrid05 ответил Dark MU
      сегодня в 15:39
      Dark MU:
      И зачем он им нужен? Кто на лавку сядет?
      на лавку Месси или Суарес отправить
      sihafazatron
      sihafazatron ответил Jeck Denielse
      сегодня в 15:27
      Jeck Denielse:
      Дембеле -105 млн... Коутиньо - 160 млн... Гризман - ???? не меньше.. Поулиньо - 40 млн.... Самеду -35 млн.... За год - полмиллиарда...)) Фэйр-плей в действии...))
      дебет тоже посчитать нужно)
      Forever Atletico de Madrid
      Forever Atletico de Madrid
      сегодня в 15:17
      Он остается!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 15:04
      Дембеле -105 млн...
      Коутиньо - 160 млн...
      Гризман - ???? не меньше..
      Поулиньо - 40 млн....
      Самеду -35 млн....

      За год - полмиллиарда...))

      Фэйр-плей в действии...))
      112910415
      112910415
      сегодня в 14:26
      господин Жозе М. перестал быть победителем...
      Barcelona_Rostov
      Barcelona_Rostov ответил barcelonistas
      сегодня в 14:04
      barcelonistas:
      Потрясающая вариативность в атаке будет. И 100 млн за такого игрока - копейки. Непонятно лишь зачем тогда покупался Дембеле (точнее понятно, это уже больше политика была, чем спорт, Бартомеу держался за кресло). Антуана ждем!
      а можно Суареса и Гризмана в нападение, а под ними Коут,Месси и Дембеле, с одним опорником (Бускетс),атака конечно страшная, в защите зато проходной двор)))
      RedDevil88
      RedDevil88
      сегодня в 13:52
      вроде же писали что у гризи в новом контракте пункт об отступных именно для барсы в 200 лямов , а остальных 100.....
      https://www.soccer.ru/news/1009912.shtml
      barcelona and cruyff
      barcelona and cruyff
      сегодня в 13:48
      Надо было вместо Дембеле его брать. А то не понятно ,зачем Усмана брали
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков ответил Байкал-38
      сегодня в 13:39
      Байкал-38:
      Посмотрите, что происходит в МЮ! И какой нормальный игрок туда согласиться сейчас перейти?! Только за большие деньги если только и выступать в "цирке шапито"!
      Цирк шапито в другом манчестерском клубе, Лукаку,Погба,Ибрагимович,Матич - топ-игроки,которые пришли в течении 2 последних сезонов,а в МЮ все отлично, в прошлом году 3 трофея,в отличии от шапито,еще год назад Кубок Англии
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