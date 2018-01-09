Гризманн сделал выбор между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной»

На форварда «Атлетико» Антуана Гризманна претендуют два клуба: «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». По информации британских СМИ, футболист уже определился с решением.

Несмотря на выгодные условия, которые предлагают ему «красные дьяволы», нападающий хочет остаться в Испании и готов присоединиться к каталонскому клубу.

«Барселона» уже немало потратилась, приобретя полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, так что сделка по Гризманну может состояться летом.