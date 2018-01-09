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Игроки «Спартака» считают, что Твумаси не усилит «красно-белых»

сегодня, 13:08

Футбольный агент Рустам Раджабов прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Астаны» Патрика Твумаси в московский «Спартак»:

«В прессе много писали о возможном его переходе в московский „Спартак“, и могу сказать, что для Патрика это было бы оптимальным вариантом. Я общался с действующими футболистами „Спартака“ относительно возможных трансферов в их клуб, затронули и тему Твумаси. Реакция, если честно, была неоднозначной. В основном, мнение отдельно взятых игроков этого московского клуба было таким: этот переход не усилит их команду — мол, можно было бы пригласить футболиста из топового европейского чемпионата. В основном, у ребят имеются большие сомнения насчет того, сможет ли Патрик играть так же уверенно в более сильном чемпионате, ведь до этого он выступал в не совсем сильных по европейским меркам лигах».

Есть вероятность, что ганский форвард станет игроком «Бурсаспора».

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Все комментарии
spartach n1
spartach n1 ответил Typoк
сегодня в 18:46
Typoк:
Охота над красно-бузовыми потрещать
Это вы со стороны себя не видите,печальное зрелище :(
игорь алексеев
игорь алексеев ответил spartach n1
сегодня в 18:39
К ним на ветку зайдешь, там одно лизание, про футбол НОЛЬ! Обрыгаешься от такой их действительности. На трибунах друг другу голые ягодицы демонстрируют, теперь им еще и целоватся разрешили.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:37
Ага, только вот топовые футболисты в Спартак точно не пойдут) Оно им вообще надо? Конечно же нет! Неужели некоторые спартачи переживают, что Твумаси способен кого-то из них вытеснить) Все может быть!
Typoк
Typoк ответил spartach n1
сегодня в 17:31
Охота над красно-бузовыми потрещать
Супервайзер
Супервайзер ответил spartach n1
сегодня в 17:05
spartach n1:
Кони неисправимы. Никакие законы о запрещении пропаганды нетрадиционных отношений не для них писаны. На фото же видны даже дети... что из них вырастит?)))
Супервайзер
Супервайзер ответил DVOK68
сегодня в 17:00
DVOK68:
У них болит эта тематика....что с них взять кроме анализов?
Боюсь, что взятие их анализов потребует изъятие всей полноты их натуры.))
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 16:31
Конюшня сами проиграли 2 составу МЮ 4:1,а про спартак все говорят что мы проиграли крупно,никак не успокоятся
spartach n1
spartach n1 ответил Saang
сегодня в 16:13
Saang:
spartach n1, ну блин, что за фигня, я ведь только поел...
Держись,пока Зенит не в Севастополе такие новости будут не редкость !))
Saang
Saang
сегодня в 16:10
spartach n1, ну блин, что за фигня, я ведь только поел...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Saang
сегодня в 16:07
Согласен, что ни каких переходов и найти хорошего центрального защитника, и обязательно выигрывать кубок России и первый матч с ЛОКО (реванш когда удалили Самедова), а там как фишка ляжет
spartach n1
spartach n1 ответил Saang
сегодня в 16:07
Saang:
Отыскать хочу я друга, Hо пока одну лишь ругань Слышу всюду за собой… Ах, зачем я голубой? (Исповедь среднестатистического болельщика Зенита)
spartach n1
spartach n1 ответил EvgenyS
сегодня в 16:03
EvgenyS:
Будут про нас новости милости просим.
Saang
Saang ответил Владимир_Спартак
сегодня в 16:01
Владимир_Спартак:
Да не наш там был день. И что интересно в Москве без 5 основы сыграли достойно. Бывает Бразилия в 14 году от Немцев семь поймали, но они от этого бразильцы ми не остались. А отмывать не надо, это спорт и все может быть со всяким, даже сейчас в ЛЕ.
Репутацию возвращать надо, Энфилд нам её знатно подпортил. Это из-за каникул все сейчас кажется минувшим, но если продуем начало второй части чемпа и сольемся Атлетику, то ничего хорошего не выйдет. Надо укреплять команду, налаживать защиту и до лета хотя бы держать Промеса и Зе Луиша.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Saang
сегодня в 15:58
Да не наш там был день. И что интересно в Москве без 5 основы сыграли достойно. Бывает Бразилия в 14 году от Немцев семь поймали, но они от этого бразильцы ми не остались. А отмывать не надо, это спорт и все может быть со всяким, даже сейчас в ЛЕ.
Saang
Saang ответил spartach n1
сегодня в 15:54
spartach n1:
Новости о Спартаке весь конявый и лазурный сброд собирают,несчастные свои нелепые клубы им не интересны ))
Отыскать хочу я друга,
Hо пока одну лишь ругань
Слышу всюду за собой…
Ах, зачем я голубой? (Исповедь среднестатистического болельщика Зенита)
Saang
Saang ответил Владимир_Спартак
сегодня в 15:53
Владимир_Спартак:
Мы вылетели в ЛИВЕРЕ, но с ними в Москве сыграли достойно 1-1. А Мерин юнайду дома 1-4.это по их мнению приемлемо. А синие играли в ЛЕ с дворовых командами и рады до Ушей, что побеждали. Так, что нам удивляться не надо про их насмешки. У нас история и мы любимая команда на всем постсоветском пространстве и в самой России.
Не, ну справедливости ради, наше побоище на Энфилде это позорище позорищ, отмываться от этого придется долго и упорно. Другое дело что зеньки и мерины, с такой радостью вопили о том что мы дно, забыв как сами позорно слились нам же практически в том же месяце (причем бакланистан слился несмотря на тянувшего их до последнего Мешкова). Грубо говоря, ЛЕ и конец чемпионата нас рассудит.

PS. Хотя меня действительно задело как болельщика Спартака то что они своих фанатов с НГ не поздравили, оставив отдуваться ветеранов.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 15:49
Новости о Спартаке весь конявый и лазурный сброд собирают,несчастные свои нелепые клубы им не интересны ))
Коля58
Коля58 ответил leopit
сегодня в 15:37
leopit:
На истинного партача похож,может не дотягивает по гламурности....
Ничего в Тарасовке его всему научат! ))
И баню любить и Самогон Глушаковский а для обучения Гламурности пригласят своих главных болельщиков! Моисеева с Трубачем ))
Коля58
Коля58
сегодня в 15:35
100% Этот точно Мясной)) И Баню полюбит ))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Saang
сегодня в 15:31
Мы вылетели в ЛИВЕРЕ, но с ними в Москве сыграли достойно 1-1. А Мерин юнайду дома 1-4.это по их мнению приемлемо. А синие играли в ЛЕ с дворовых командами и рады до Ушей, что побеждали. Так, что нам удивляться не надо про их насмешки. У нас история и мы любимая команда на всем постсоветском пространстве и в самой России.
Saang
Saang ответил Владимир_Спартак
сегодня в 15:21
Владимир_Спартак:
Согласен с тобой. Когда они играют меня в сон тянет. А у нас даже, как ты говоришь драмы, футбол все равно смотреть хочется.
Просто за Спартак ПЕРЕЖИВАЕШЬ, потому что никогда не знаешь ЧТО они выкинут в этот раз, но однозначно это будет ярко и об этом будут говорить. После 0:7 переживали что не смогут отмыться но спокойно подрали меринов и пошли исправляться.
leopit
leopit
сегодня в 15:21
На истинного партача похож,может не дотягивает по гламурности....
Завтра
Завтра
сегодня в 15:12
Да всегда руководству "Спартака" было плевать на мнение футболистов.
Главное всегда было - отмыть побольше народных денег от добычи нефти на сомнительных трансферах! Ну в общем, всё как в предыдущие 15 лет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Saang
сегодня в 15:05
Согласен с тобой. Когда они играют меня в сон тянет. А у нас даже, как ты говоришь драмы, футбол все равно смотреть хочется.
игорь алексеев
игорь алексеев ответил Jum13
сегодня в 14:58
Ну свои разноцветные фантазии ты со своими кс подружками где нибудь в другом месте обсуждай))
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 14:45
Им виднее конечно
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 14:37
Спартак разберется.)
DVOK68
DVOK68 ответил Супервайзер
сегодня в 14:22
Супервайзер:
 А его что, собирались брать? По-моему, рекомендации пока наблюдаются только от лазурно-голубых и конявых.
У них болит эта тематика....что с них взять кроме анализов?
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 14:05
 А его что, собирались брать? По-моему, рекомендации пока наблюдаются только от лазурно-голубых и конявых.
Colonist
Colonist ответил Бабка в кедах
сегодня в 14:04
Не поверишь бабка! Можно столько шуток придумать про то, как зенит 40 лет без трофеев по первым лигам болтался, что эта магия цифр покажется детским лепетом! :)))
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