Игроки «Спартака» считают, что Твумаси не усилит «красно-белых»

Футбольный агент Рустам Раджабов прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Астаны» Патрика Твумаси в московский «Спартак»:

«В прессе много писали о возможном его переходе в московский „Спартак“, и могу сказать, что для Патрика это было бы оптимальным вариантом. Я общался с действующими футболистами „Спартака“ относительно возможных трансферов в их клуб, затронули и тему Твумаси. Реакция, если честно, была неоднозначной. В основном, мнение отдельно взятых игроков этого московского клуба было таким: этот переход не усилит их команду — мол, можно было бы пригласить футболиста из топового европейского чемпионата. В основном, у ребят имеются большие сомнения насчет того, сможет ли Патрик играть так же уверенно в более сильном чемпионате, ведь до этого он выступал в не совсем сильных по европейским меркам лигах».

Есть вероятность, что ганский форвард станет игроком «Бурсаспора».