«Шальке» бесплатно подпишет одного из главных снайперов Бундеслиги

«Шальке» провернул выгоднейшую сделку, договорившись о трансфере талантливого нападающего «Хоффенхайма» Марка Ута. Игрок присоединится к своему новому клубу только в начале следующего сезона, зато бесплатно — контракт с «сине-белыми» истекает по окончании текущей кампании.
26-летний футболист забил 9 голов в 17 турах Бундеслиги. Соглашение с «Шальке» рассчитано до июня 2022 года.
4 января гельзенкирхенцы объявили о трансфере другого форварда — из «Ювентуса» пришел Марко Пьяца.
Herzlich willkommen beim #S04, Mark #Uth❗️#Uth2022 pic.twitter.com/kogZpuc7mc— FC Schalke 04 (@s04) 9 января 2018 г.