«Шальке» бесплатно подпишет одного из главных снайперов Бундеслиги

«Шальке» провернул выгоднейшую сделку, договорившись о трансфере талантливого нападающего «Хоффенхайма» Марка Ута. Игрок присоединится к своему новому клубу только в начале следующего сезона, зато бесплатно — контракт с «сине-белыми» истекает по окончании текущей кампании.

26-летний футболист забил 9 голов в 17 турах Бундеслиги. Соглашение с «Шальке» рассчитано до июня 2022 года.

4 января гельзенкирхенцы объявили о трансфере другого форварда — из «Ювентуса» пришел Марко Пьяца.