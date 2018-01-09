Селюк: «Каборе сосредоточен на игре за „Краснодар“»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, заявил, что хавбек не собирается покидать команду.



«Я говорил, говорю и буду говорить, что ему нет смысла куда-то уходить. Он играет в очень хорошем клубе — „Краснодаре“, который борется за Лигу чемпионов. Каборе хорошо работает, является одним из лидеров команды. У него всё хорошо. Мы с Шарлем разговаривали: он сосредоточен на выступлении за краснодарский клуб. Тем более в этом году в России чемпионат мира. Зачем уезжать из страны, в которой всё только наладилось? Наоборот, кайф играть здесь. Каборе нужно сосредоточиться на этом направлении».



Напомним, что Шарль Каборе присоединился к «Краснодару» в 2016 году.