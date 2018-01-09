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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Анчелотти: «Я всегда восхищался Гаттузо. Он — душа „Милана“»

сегодня, 14:45

Знаменитый итальянский тренер Карло Анчелотти поздравил наставника «Милана» Дженнаро Гаттузо с 40-летием:

«40 лет, дорогой Рино. Эта дата заслуживает серьезного письма, а не простого телефонного звонка, переписок и привычных шуток. Это возраст для размышлений, когда позади остается множество воспоминаний, а впереди новые подвиги.

На поле ты был моим воином. Ни разу не видел, чтобы ты сдался, покинул поле в сухой футболке, отказывался от борьбы. Вот почему я всегда тобой восхищался. Теперь я вижу тебя на тренерской скамейке „Милана“, ты кричишь, побуждаешь футболистов двигаться вперед. Думаю, что ты правильный человек на правильном месте.

Ты, Рино, — душа „Милана“. Надеюсь, что ты останешься, потому что этого заслуживаешь».

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