Венгер признал, что «Арсенал» не может тягаться с «Ман Сити» в борьбе за Эванса

Рулевой «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о том, что к составу «канониров» вскоре присоединится защитник «Вест Бромвича» Джонни Эванс:

«Мы можем только философствовать, обсуждая Эванса, пока никаких договоренностей нет. Лучше вообще молчать.

Надо узнать, есть ли интерес со стороны других клубов. Я не в курсе, за кем следит „Манчестер Сити“. Ничего не знаю о их политике.

Если решение по Эвансу зависит от финансов „Манчестер Сити“, мы в этом компоненте вторые. Это хорошо известно».