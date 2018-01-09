Венгер признал, что «Арсенал» не может тягаться с «Ман Сити» в борьбе за Эванса

Рулевой «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о том, что к составу «канониров» вскоре присоединится защитник «Вест Бромвича» Джонни Эванс:
«Мы можем только философствовать, обсуждая Эванса, пока никаких договоренностей нет. Лучше вообще молчать.
Надо узнать, есть ли интерес со стороны других клубов. Я не в курсе, за кем следит „Манчестер Сити“. Ничего не знаю о их политике.
Если решение по Эвансу зависит от финансов „Манчестер Сити“, мы в этом компоненте вторые. Это хорошо известно».
Он воспитанник МЮ, с 8 лет в академии. Я понимаю, что по деньгам там всё здорово выходит, но не верю, что он на такой конченый шаг пойдёт.
Он воспитанник МЮ, с 8 лет в академии. Я понимаю, что по деньгам там всё здорово выходит, но не верю, что он на такой конченый шаг пойдёт.