«Идите и купите Верратти!» - «Ливерпулю» дали добрый совет

«Ливерпулю» необходимо укреплять свой атакующий потенциал после трансфера Филиппе Коутиньо в «Барселону». Мерсисайдцы получат порядка 160 млн евро за эту сделку. Бывший исполнительный директор «красных» Кристиан Парслоу считает, что клубу нельзя медлить:

«Идите и купите Марко Верратти из ПСЖ!

Кто выигрывал чемпионат в последние два года? „Лестер“ и „Челси“. Кто их объединяет? Н'Голо Канте (центрхав, как и Верратти, - прим. ред.). Бесспорно, он бы усилил „Ливерпуль“. Это футболист мирового класса, а „Ливерпуль“ должен стремиться к большим целям.

Мне не нужен хороший игрок, я хочу блестящего. Хорошие игроки позволяют закончить сезон четвертыми, пятыми или шестыми».