Стало известно имя нового главного тренера «Ордабасы»

Источник сообщает, что Георги Дерменджиев станет новым главным тренером «Ордабасы».



«Экс-тренер „Лудогорца“ Георги Дерменджиев продолжит карьеру в чемпионате Казахстана. Он уже находится в бывшей советской республике и может считаться тренером „Ордабасы“. Стороны уже согласовали важные детали, а небольшие моменты обсудят в течение нескольких часов, после чего подпишут контракты», - передает источник.



Недавно стало известно, что российский специалист Алексей Петрушин покинул тренерский мостик «Ордабасы».