Эмери уверен, что «Реал» подойдет к матчам с ПСЖ в оптимальной форме

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери выразил уверенность, что «Реал» подойдет ко встрече с ними в боевой готовности. Напомним, что клубы сыграют друг с другом в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я не обращаю внимания на то, как обстоят дела у „Реале“ в Примере. Уверен, к матчу с нами они будут готовы на все сто процентов. В распоряжении Зидана опытные игроки», - сказал Эмери.
Игру делает средняя линия.У Мадрида она самая сильная в мире.
ЛЛ-это факт,
ЛЧ-это опровержение факта.
Мадрид хоронит тех,кто з аранее хоронит их...
п.с "мы устроим Реалу ад"-Бавария.
Игру делает средняя линия.У Мадрида она самая сильная в мире.
ЛЛ-это факт,
ЛЧ-это опровержение факта.
Мадрид хоронит тех,кто з аранее хоронит их...
п.с "мы устроим Реалу ад"-Бавария.