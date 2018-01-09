Эмери уверен, что «Реал» подойдет к матчам с ПСЖ в оптимальной форме

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери выразил уверенность, что «Реал» подойдет ко встрече с ними в боевой готовности. Напомним, что клубы сыграют друг с другом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я не обращаю внимания на то, как обстоят дела у „Реале“ в Примере. Уверен, к матчу с нами они будут готовы на все сто процентов. В распоряжении Зидана опытные игроки», - сказал Эмери.