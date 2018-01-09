Тульский футболист погиб под колесами электрички

Следователи начали доследственную проверку по факту гибели футболиста в Тульской области. Утром 6 января на седьмом пикете станции «Криволучье» дизельный поезд сообщением Урванка - Черепеть насмерть сбил мужчину 1993 года рождения.
«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении.
По данным источника в правоохранительных органах, погибший - бывший игрок тульского «Арсенала-3» Антон Мартынковский.