Бакка: «„Милан“ пытается измениться, но пока не очень получается»

Нападающий «Вильярреала» Карлос Бакка прокомментировал сложившуюся ситуацию в «Милане», который на сегодняшний день идет на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

«„Милан“ - клуб с великой историей. Сейчас клуб переживает не лучшие времена. Последние два года „Милан“ пытается найти решение, но его нет. Я думаю, что клуб слишком зациклен на своей истории, им необходимо двигаться дальше, искать новый подход к игре», - сказал Бакка.

Напомним, что «Миланом» с ноября руководит Дженнаро Гаттузо.