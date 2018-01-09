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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Болт: «Погба нужен забивной нападающий перед ним, вроде ван Нистелроя или Кейна»

вчера, 23:16

Известный легкоатлет и болельщик «Манчестер Юнайтед» Усэйн Болт считает, что критика в адрес хавбека «дьяволов» Поля Погба зачастую несправедлива. По мнению Болта, французу не хватает забивного нападающего впереди.

«Критика в адрес Погба несправедлива. Он делает много хороших передач, ему просто не везет. Если бы у МЮ был действительно хороший нападающий, вроде ван Нистелроя или Кейна, то мы бы увидели великое множество голов.

Погба нужен забивной нападающий, который играл бы прямо перед ним. В таком случае Полю не составило бы труда раздавать ему ассисты, в этом отношении он великолепен».

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Все комментарии
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 02:15
Во времена правления 2х агентов,в нашем МЮ норм напов вряд ли увидем
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 01:10
МЮ просто нужен нормальный тренер, а не вечно ноющее Моуриньо.
Палыч82
Палыч82
сегодня в 00:48
"... ему просто не везет..."
Плохому темнокожему футболисту болт мешает
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:57
Совсем обнаглел
RDeanW
RDeanW
вчера в 23:53
если уж ибра и лукаку - незабивные, то я тогда не знаю...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:38
Или Ван Перси!
Mr Jordan 23
Mr Jordan 23
вчера в 23:27
Болт намекнул, что Лукаку и Ибрагимович - днори. Может себе позволить, ни тот, ни другой его точно не догонят)
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 23:18
возможно он прав
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