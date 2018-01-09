Болт: «Погба нужен забивной нападающий перед ним, вроде ван Нистелроя или Кейна»

Известный легкоатлет и болельщик «Манчестер Юнайтед» Усэйн Болт считает, что критика в адрес хавбека «дьяволов» Поля Погба зачастую несправедлива. По мнению Болта, французу не хватает забивного нападающего впереди.

«Критика в адрес Погба несправедлива. Он делает много хороших передач, ему просто не везет. Если бы у МЮ был действительно хороший нападающий, вроде ван Нистелроя или Кейна, то мы бы увидели великое множество голов.

Погба нужен забивной нападающий, который играл бы прямо перед ним. В таком случае Полю не составило бы труда раздавать ему ассисты, в этом отношении он великолепен».